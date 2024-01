De-a lungul timpului, Smaranda a cucerit inimile oamenilor cu înțelepciunea și inteligența sa la doar 4 ani. Acum, fetița cea mare a lui Codin Maticiuc și-a făcut debutul în cinematografie și familia sa este extrem de mândră de reușita ei. „Superpietonii Zurli” este un film pentru copii după regia Cătălin Dascălu și Mirela Retegan.

Într-un interviu pentru playtech.ro, actorul din „Miami Bici” a făcut câteva declarații despre reușita fiicei sale. Codin Maticiuc apare în film alături de Smaranda, iar cei doi au filmat o scenă când se jucau. Mirela Retegan și-a dorit mult ca micuța să facă parte din proiectul ei, astfel că totul a ieșit așa cum a sperat. „Superpietonii Zurli ” intră în cinematografe din 13 ianuarie.

„Mă cunosc destul de bine cu Mirela Retegan, avem și multe lucruri pe care le-am făcut împreună, proiecte pe care le gândim, o știe pe Smaranda, merge la toate concertele. De câte ori putem, luăm rând cât mai în față. Cred că a venit destul de natural propunerea, Mirela știa că mă ocup cu asta și că era greu să stea să lucreze cu fiecare copil. Dacă știa că părinții cât de cât sunt în zona asta, hai și părintele, hai și copilul și a fost mai ușor”, a povestit Codin Maticiuc.

Recomandări Sfidare. Numit în conducerea Romsilva, Ilie Sârbu nu e doar socrul consilierului lui Ciolacu. E ministrul care a nășit vânzarea pădurilor României către Schweighofer!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Cât despre debutul Smarandei în cinematografie, actorul a făcut o glumă și l-a dat exemplu pe Cătălin Măruță. Eva, fiica prezentatorului de la PRO TV, joacă în filmul „Tati part-time” și se bucură de un succes colosal.

„Așa mi se pare normal. Ce? Numai Măruță să-și bage copiii în film? Băgăm și noi! Îi bag peste tot și cu bani mulți o să-i bag!”, a spus Codin.

„A fost la o singură filmare, nu am pregătit-o, nu am făcut nimic”

Întrebat dacă fiica lui are stofă de actriță, Codin Maticiuc a răspuns sincer, fără să stea prea mult pe gânduri: „Nu, adică cel puțin ce am văzut până acum. A fost într-un singur film. Habar nu am. Pare că nu, dar nu poți să îți dai seama. A fost la o singură filmare, nu am pregătit-o, nu am făcut nimic. Chiar nu ai cum să îți dai seama. Dacă ar fi să votez acum, mâine ar fi un film în care ar trebui să aibă un rol, nu e pregătită. Dar pentru filmul Superpietonii Zurli, pentru că am fost amândoi și mai mult ne-am jucat și nu am făcut repetiții, a fost ok. Mergem să o căutăm pe mami”.

Recomandări INTERVIU. Celebru scriitor din Turcia, despre lecțiile istoriei, în mega anul electoral 2024: „Când un politician vrea să îți ia prezentul, de fapt, e după viitorul tău”

Despre filmul „Superpietonii Zurli”

Fetița Zurli, Lulu, Mulțumesc, Vrăjimaturica, Truli, și Tanti Prezentatoarea, adică Gașca Zurli, sunt chemați de președintele țării să salveze situația atunci când vrăjitoarea Tura Vura concepe un plan malefic pentru a destabiliza ordinea și a aduce haosul în oraș, răpind-o pe zebra Tony, cea care ține sub control circulația rutieră.

Gașca pornește în căutarea prietenului lor, Tony, aventurându-se într-o serie de peripeții și acțiuni amuzante care le testează limitele și îi fac să se autodepășească, obținând titlul de superpietoni. Va reuși gașca colorată și plină de viață să dejoace planurile vrăjitoarei Tura Vura? Va reuși zebra Tony să se reunească cu prietenii ei și să restaureze ordinea? Vom afla urmărind acest film educațional, amuzant și plin de aventură pentru copii și părinți deopotrivă.

Urmărește-ne pe Google News