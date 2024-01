Familia lui Codin Maticiuc a profitat din plin de zăpada din Capitală, așa că au scos saniile și au mers în parc, unde copiii s-au bucurat de iarnă. „Poze rare cu familia în formulă completă și zăpadă”, a scris Codin Maticiuc pe contul de Instagram.

Într-un interviu pentru viva.ro, Codin Maticiuc a vorbit despre decizia de a se căsători cu Ana Pandeli, femeia cu care are două fetițe. Actorul și-a creat o imagine de cuceritor, însă el este un mare familist și un tată implicat în creșterea celor trei copii.

Ana Pandeli a mai fost căsătorită și are un băiat din căsnicia anterioară. Codin Maticiuc are o relație foarte bună cu fostul soț al partenerei sale și chiar s-au întâlnit de câteva ori. Acum, actorul din „Miami Bici” a explicat care au fost motivele pentru care a decis să se căsătorească cu Ana Pandeli, deși nu avea în plan să facă acest pas.

„Nu, a fost ceva din niște motive practice, administrative, să nu mai mergem cu tot felul de declarații pe la granițe când ne întrebau: «Dar pe copil de ce-l cheamă așa, pe tine așa, pe ălălaltu…». Și-atunci am zis: «Bă, hai să fim cât mai mulți Maticiuci și să ne fie mai ușor!». Dacă-mi plăcea procesu, făceam procesu cu nuntă, cum se face, nu mă duceam la un birou administrativ”.

Cu toate acestea, Codin Maticiuc a mărturisit că este dispus să facă nunta, dacă soția lui își va dori acest lucru. „Asta am zis-o mereu. Am zis-o și înainte de această mișcare administrativă pe care am făcut-o. Am zis: «Bă, dacă ea-și va dori vreodată, fac nuntă de care vrea ea. De-aia le urăsc eu cel mai mult. Cum urăsc eu cel mai mult, așa fac»”.

