Mihai Bendeac și-a surprins fanii cu noi dezvăluiri din culisele show-ului de la Antena 1. Actorul a făcut parte din juriul emisiunii „iUmor” între 2016 și 2022 și a apărut în 12 sezoane complete, plus câteva episoade din sezonul 13. Plecarea lui de la masa juriului a luat pe toată lumea prin surprindere și întrebarea care stă tuturor pe buze este „de ce a plecat Mihai Bendeac de la iUmor?”

Actorul s-a săturat să fie mereu întrebat despre motivul plecării sale de la Antena 1, însă de fiecare dată a preferat să răspundă că a avut nevoie de o pauză. După plecarea sa de la „iUmor” au apărut multe zvonuri în legătură cu el.

În primăvara anului trecut, Mircea Zara, fostul vj de la MTV, declara în cadrul podcastului lui Speak că Mihai Bendeac a fost bătut de Cheloo și acesta ar fi fost motivul pentru care actorul a plecat de la Antena 1.

„Cheloo e singurul care are probleme legate de chestia asta (n.r. – homosexualitatea), nu cu mine în mod deosebit. La un moment dat am văzut că lui i se pare că îi «patinează chiloții» lui Mihai Bendeac și l-a luat la bătaie. De altfel, așa s-a terminat povestea între Bendeac, Antena 1 și iUmor, din cauza tembelismului lui Cheloo. L-a bătut pe Bendeac pentru că i s-a părut că e gay.

O fi bisexual, că așa a zis și Roxana Vancea, dar nu are nicio treabă. Ce treabă ai tu, Cheloo, cu Bendeac, când tu ești coleg de platou, să-l iei la omor?! Să nu uităm de dosarul penal al lui Cheloo pentru consum de droguri și ce a mai făcut el. Mi se pare șocant să scoți un asemenea om pe un post de televiziune național și să-l transformi într-un personaj care să fie demn de urmat”, a spus Mircea Zara în cadrul podcastului, potrivit cancan.ro.

Mihai Bendeac rupe tăcerea despre presupusa bătaie cu Cheloo

Recent, pe paginile sale de socializare, Mihai Bendeac a postat un mesaj în care face primele declarații despre presupusul conflict pe care l-ar fi avut cu Cheloo, juratul de la „iUmor”. Actorul a vorbit și despre plecarea sa de la Antena 1.

„Întrebarea pe care nu vreau să o mai aud”, își începe Mihai Bendeac postarea pe Facebook și Instagram.

Și continuă: „Mi-e teamă că voi începe să reacționez într-un fel dubios sau relativ violent cu următoarea ocazie în care cineva mă mai întreabă de ce am plecat de la iUmor. Aproape că nu există o zi în care să nu mă lovesc de această întrebare. Indiferent ce aș face, oriunde aș merge, se găsesc persoane care să mă întrebe în legătură cu această chestiune, lucru care a început să mă deranjeze visceral. Ciudat este faptul că, fiind implicat într-un proces, nu pot răspunde la întrebare. Tot ce pot să vă spun este că speculațiile apărute în presă nu au niciun fel de legătură cu realitatea”.

Actorul neagă declarațiile făcute de Mircea Zara și a vorbit despre fostul său coleg, Cheloo. „Ba chiar a apărut un tâmpit care a susținut sus și tare că are el informații cum că aș fi plecat în mod intempestiv pentru că numitul Cătălin Ștefan Ion, cunoscut publicului larg drept Cheloo, m-ar fi bătut. Nici mai mult nici mai puțin decât că m-ar fi bătut!

„Se pot spune multe despre Cheloo, dar nu că ar fi un idiot”

Se pot spune multe despre Cheloo, dar nu că ar fi un idiot. Iar dacă nu ești idiot îți dai seama că cel mai bine pentru sănătatea și integritatea ta este să nu acționezi într-o direcție violentă în raport cu cineva care a suferit de bullying în timpul școlii. Indiferent cine ești (poți fi campion mondial la K1 sau la box) nu întinde mâna spre cineva care a trăit experiențe de genul acesta în timpul adolescenței sau copilăriei sale, pentru că nu vei avea parte de o luptă dreaptă. Un om care a suferit din această pricină într-o perioadă atât de timpurie a existenței sale este un individ care la violență reacționează imediat, instinctual și dincolo de voință sa, dincolo de orice putere de control.

Adică tu îi poți da un pumn, dar el vă pune ochii instantaneu pe un obiect ascuțit pe care ți-l va înfige direct în cutia craniană ca să te omoare tocmai pentru că în trecutul lui există niște traume pe care, orice ai face, nu le poți rezolva”.

„Mă roade cumva faptul că nu pot enunța în mod precis ce a condus la această despărțire”

Mihai Bendeac a revenit apoi la motivele plecării sale de la Antena 1. Fostul jurat de la iUmor mărturisește că momentan nu poate spune de ce a plecat de la show-ul de comedie, pentru că are un proces cu aceștia.

„Au mai existat și alte motive invocate în spațiul public în legătură cu această dispariție a mea din cadrul defunctei emisiuni în cadrul căreia oamenii m-au descoperit ani de zile exact așa cum sunt. Fiindcă fix din asta rezida succesul acestui show.

Cunosc domeniul și știu ce se întâmplă în general în emisiuni. Vă jur că nu a existat niciodată în istoria televiziunii din România un show atât de sincer precum a fost iUmor atâta timp cât eu am făcut parte din el. Mă roade cumva faptul că nu pot enunța în mod precis ce a condus la această despărțire. Sper din tot sufletul să nu fiu nevoit să ajung într-o fază procesuală unde voi fi obligat să spun motivul.

Am simțit nevoia să scriu astăzi treaba asta fiindcă am avut un eveniment care m-a întristat. Mergând să o vizitez la spital pe bunica-mea (i s-a montat un stimulator cardiac), portarul instituției m-a întrebat de ce am plecat de la iUmor. Eu am dat răspunsul clasic: «aveam nevoie de o pauză». Ăsta este răspunsul pe care mi l-am construit ca să scap cât mai repede din orice clinci de genul acesta. Iar persoana respectivă s-a uitat la mine și mi-a zis… (…) Restul poveștii o puteți lectura în noua mea carte, «Jurnalul unui burlac – Draga Mihai». TOATE fondurile rezultate din vânzarea acestei cărți vor fi direcționate către construirea noului corp de spital pentru copii și adolescenți de la «Alexandru Obregia». Vă mulțumesc anticipat pentru susținere și sper că, pe lângă fapta bună pe care o veți face, să vă placă măcar puțin și cartea asta la care am cam muncit în ultimele luni. Vă îmbrățișez! ❤️”

Actorul a anunțat că își va lansa o nouă carte, care se va numi „Jurnalul unui burlac – Draga Mihai”. Mihai Bendeac are de gând ca toți banii strânși din vânzarea exemplarelor să fie donate spitalului „Alexandru Obregia”.

