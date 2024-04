La Premiile Gopo 2024, Codin Maticiuc a urcat pe scenă, unde a primit și premiul publicului pentru filmul „Miami Bici 2”, al cărui regizor e Jesus del Cerro. La eveniment, la „Oscarurile românești”, el și-a făcut apariția alături de Ana Pandeli.

Soția actorului e scumpă la vedere, ea apare foarte rar la evenimente, la premiere de film sau la petreceri. Ana Pandeli a fost o prezență discretă încă de când a început relația cu Codin Maticiuc, ea a stat în lumina reflectoarelor și s-a dedicat familiei. Alături de el are doi copii, pe Smaranda și Ilinca, dar și un băiat dintr-o relație anterioară.

Codin Maticiuc și Ana Pandeli, împreună la Premiile Gopo 2024

Acum, la Premiile Gopo 2024, ea a făcut o excepție și a apărut în fața aparatelor de fotografiat. Îmbrăcată într-o ținută neagră, extrem de elegantă, ea a pozat la panou alături de Codin Maticiuc, de socrul ei, dar și de regizorul Jesus del Cerro.

Nici Codin Maticiuc nu s-a lăsat mai prejos, la fel ca soția lui, el a îmbrăcat un costum negru, cu cămașă neagră.

Codin Maticiuc s-a căsătorit cu Ana Pandeli, dar nu vrea nuntă

Într-un interviu pentru viva.ro, Codin Maticiuc a vorbit despre decizia de a se căsători cu Ana Pandeli, femeia cu care are două fetițe. Actorul și-a creat o imagine de cuceritor, însă el este un mare familist și un tată implicat în creșterea celor trei copii.

Ana Pandeli a mai fost căsătorită și are un băiat din căsnicia anterioară. Codin Maticiuc are o relație foarte bună cu fostul soț al partenerei sale și chiar s-au întâlnit de câteva ori. Acum, actorul din Miami Bici a explicat care au fost motivele pentru care a decis să se căsătorească cu Ana Pandeli, deși nu avea în plan să facă acest pas.

„Nu, a fost ceva din niște motive practice, administrative, să nu mai mergem cu tot felul de declarații pe la granițe când ne întrebau: «Dar pe copil de ce-l cheamă așa, pe tine așa, pe ălălaltu…». Și-atunci am zis: «Bă, hai să fim cât mai mulți Maticiuci și să ne fie mai ușor!». Dacă-mi plăcea procesu, făceam procesu cu nuntă, cum se face, nu mă duceam la un birou administrativ”.

Cu toate acestea, Codin Maticiuc a mărturisit că este dispus să facă nunta, dacă soția lui își va dori acest lucru. „Asta am zis-o mereu. Am zis-o și înainte de această mișcare administrativă pe care am făcut-o. Am zis: «Bă, dacă ea-și va dori vreodată, fac nuntă de care vrea ea. De-aia de urăsc eu cel mai mult. Cum urăsc eu cel mai mult, așa fac»”.

