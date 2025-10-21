Codin Maticiuc, despre suma investită în filmul „Cursa”. „Am recuperat 500 de mii de euro din daune. Nu ne-am așteptat”

„Este cel mai scump film din România, în afară că sunt curse ilegale. Ne apropiem de 4 milioane de euro. Nu îi recuperăm niciodată, dar veniți la cinematograf măcar să ne dați impresia că a meritat tot acest efort. Este un film de văzut în cinematograf, este primul film românesc în 4DX.

Am recuperat 500 de mii de euro din daune de 1 milion și ceva. Noi aveam o asigurare de 500 de mii și am luat-o până la ultimul ban. Daunele au fost mai mari, nu ne-am așteptat să avem daune mai mari de jumate de milion de euro, dar am avut”, a spus Codin Maticiuc pentru Cancan.

Tot în cadrul interviului, Codin Maticiuc a dezvăluit și cum a pornit acest proiect. „Nu mi-a venit această idee, nu e genul meu, nu sunt fan astfel de filme. A venit Andy Popescu la mine și a zis că vrea să facă un film cu mașini. Când i-a spus câți bani costă a leșinat și a plecat. Apoi a venit o doamnă mai puternică financiar și decât mine și decât Andy Popescu și a zis că vrea să facă un film cu mașini. Ne-am pus la masă și așa s-a întâmplat. Au venit doi oameni cu ideea asta și eu i-am pus împreună și asta a ieșit”, a mai spus Codin.

Legat de partea financiară, Codin Maticiuc a vrut să lămurească un aspect important. „Doamna Anca Truță, producătorul general și distribuitorul și deținătorul Vertical Entertainment a pus cel mai mult, este majoritar aici. Doamnele nu că sunt la putere, dar pun și cel mai mulți bani, așa că bărbații să stea mai în spate!”, a încheiat Codin Maticiuc.

