Anda Adam a vorbit despre cel mai nou proiect al său, pe care îl realizează alături de Tzancă Uraganu „Lansăm o super piesă alături de Tzancă și o să facă furori. Sper că o să fie numărul 1 în trending pe YouTube. Urmează să filmăm videoclipul, piesa este gata și noi suntem foarte încântați de ce a ieșit.

O să fie o piesă care o să rupă cluburile”, a explicat Anda Adam, pentru WOWbiz.ro.

Cei doi urmează să realizeze și filmările piesei săptămâna viitoare, iar mai apoi să stabilească un moment și un loc pentru lansarea ei.

„Nu este o manea, este o piesă dance, dar într-un fit neașteptat. Sper ca fanii mei și fanii lui să fie bucuroși că am reușit să facem un proiect foarte frumos împreună. Urmează să facem filmările și o super lansare mai trebuie să decidem unde, tocmai ca să poată veni lumea care dorește să ne audă împreună și să facă și poze la final”, a povestit Anda Adam pentru sursa citată.

Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci sunt hotărâți să devină părinți

Anda Adam și soțul ei, Yosif Eudor Mohaci, sunt mai hotărâți ca niciodată să devină părinți. Artista vrea să aibă gemeni și să aibă culoarea ochilor tatălui lor.

„Noi vrem gemeni și, dacă se poate să aibă amândoi și ochii albaștri ca el, ar fi vis, nu altceva. Noi iubim foarte mult copiii, nu mai avem răbdare să așteptăm.

Ne dorim o familie numeroasă și vrem să se întâmple totul foarte repede. Cine mai are timp așa cu câte un puiuț la dospit câte un an? Să fie doi dintr-o lovitură și gata am făcut familia mare, numeroasă. Ne strângem duminica la masă, suntem fericiți, ne iubim!”, a mai declarat Anda Adam, pentru sursa mai sus menționată.

