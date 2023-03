O noutate pentru telespectori, odată cu lansarea Kanal D2, este cuprinderea în grila postului a emisiunii „Invitatul de 12”, prezentată de Cosmin Cernat, ediții fresh ale producţiei de pe Radio Impuls urmând să fie difuzată simultan pe undele radio şi pe TV, la Kanal D2, în fiecare duminică, de la 12:00.

Emisiunea este un talk show relaxat, cu invitaţi care îşi spun poveştile de viaţă şi carieră, o discuţie ce poartă amprenta inconfundabilă a realizatorului şi prezentatorului ei, Cosmin Cernat.

Cosmin Cernat a lucrat ani buni în televiziune, el a prezentat și emisiunea „Exatlon” la Kanal D. La un moment dat, prezentatorul spunea că îi este mult mai bine la radio decât în televiziune. „Mi-e mult mai bine la radio, pentru că e un lucru pe care mi-am dorit să-l fac.”

„La o anumită vârstă poți să îți alegi proiectele”

În vara anului trecut, Cosmin Cernat nu era hotărât să se întoarcă pe micul ecran. El și-ar fi dorit să mai prezinte un format precum „Exatlon”. „În momentul de față al vieții mele, mă regăsesc mult mai mult în radio. Și dacă mi-e dor de ceva din televiziune, mi-e dor de comentariul sportiv, dar mă duc la Eurosport din când în când. Dar nu spun că nu mă voi întoarce pe TV, mă voi întoarce, nu am o problemă, dacă va fi un proiect, de exemplu, de genul «Exatlon», un proiect care mie mi-a plăcut foarte tare. La o anumită vârstă poți să îți alegi proiectele.”

Motivul pentru care Cosmin Cernat nu s-a mai întors în Canada, unde se mutase cu familia

Cosmin Cernat, în vârstă de 47 de ani, s-a mutat în urmă cu câțiva ani în Canada, împreună cu soția lui, Mădălina. După experiența „Exatlon”, show al cărui prezentator a fost în urmă cu trei ani, acesta a decis să rămână definitiv în România și a dezvăluit adevăratul motiv.

Cei care i-au schimbat hotărârea de a rămâne în România, au fost copiii, fetele lui – Ayana și Maya – din căsătoria cu Monica Iagăr și Matei, băiatul soției lui, Mădălina, din mariajul anterior.

În urmă cu câțiva ani, Cosmin Cernat și soția lui, Mădălina, au luat viața de la zero în Canada. El a fost producător al proiectului „Travel by Dart”, iar partenera lui de viață a lucrat la instructor de sport.

„Aproape doi ani am locuit în Canada, nu mai am nimic acolo, doar prieteni foarte buni care m-au ajutat când am ajuns acolo. Am avut Exatlonul, după care am rămas aici, am mai făcut Fan Arena. Am rămas aici, plus că fiica-mea cea mare a vrut la facultate aici, la ASE, nu a mai vrut să se întoarcă, înțeleg. E tânără, normal, nevastă-mea a zis și ea că mai bine rămânem aici, Matei nici el nu prea a vrut, degeaba voiam eu să mă întorc singur în Canada.

Nu țineam neapărat, pentru mine a fost o experiență foarte interesantă. Acum, Mădălina lucrează în televiziune, exact ce a făcut o viață întreagă, noi ne-am cunoscut la Kanal D. Acum lucrează la Aleph News, în spatele camerelor, nu îi place pe sticlă. A apărut de câteva ori, dar nu-i place”, a declarat Cosmin pentru Impact.ro.

Ce vor vedea telespectatorii la Kanal D2

„NEWSTIME”, grupajul informativ al Kanal D2, prezentat de Radu Andrei Tudor, le va aduce telespectatorilor cele mai proaspete şi importante informații din agenda publică, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 21:00, imediat după show-ul „Bravo, ai stil!”.

Noi sezoane ale emisiunilor care au înregistrat succes pe canalul de YouTube theXclusive vor putea fi urmărite de vineri până duminică, de la 22:00, după cum urmează: „Duet cu Alexandra”, din 7 aprilie, în fiecare vineri, „Detectorul de minciuni”, din 8 aprilie, în fiecare sâmbătă, şi „În oglindă”, din 9 aprilie, în fiecare duminică.

