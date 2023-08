Cosmin Natanticu e noul jurat de la „iUmor”. I-a luat locul lui Nelu Cortea: „Am primit cu mare bucurie propunerea”

Cel de-al 15-lea sezon „iUmor” vine cu schimbări majore: de la noile gazde, la concurenți, invitați și momente speciale. Despre noua provocare, Cosmin Natanticu a declarat: „Am primit cu mare bucurie propunerea de a face parte din juriul emisiunii «iUmor», în sezonul cu numărul 15, şi aş putea spune că e un vis împlinit.

Cosmin Natanticu: „Nu vreau să îmi fac prea multe scenarii”

Trebuie să recunosc că sunt foarte emoţionat, deşi ştiu că mă voi integra destul de uşor. Am o relaţie foarte bună cu toţi juraţii şi cu toată echipa de la «iUmor», având în vedere faptul că am fost de foarte multe ori invitat special în cadrul emisiunii şi cu majoritatea de acolo sunt prieten. Nu vreau să îmi fac prea multe scenarii, vreau să iau totul pas cu pas şi să mă bucur de spectacolul de pe scenă şi nu numai! Ah, şi abia aştept să mănânc din mâncarea Deliei ?”, a declarat Cosmin Natanticu pentru Antena 1.

Nelu Cortea a plecat de la „iUmor” după un singur sezon

După doar un sezon, Nelu Cortea nu va mai apărea la masa juriului de la „iUmor”. Contractul comediantului cu Antena 1 s-a încheiat în această vară, iar șefii nu au mai insistat să-l păstreze în emisiunea în care apărea alături de Cătălin Bordea, Delia și Cheloo.

Chiar dacă colaborarea cu „iUmor” s-a încheiat, Nelu Cortea își dorește să continue cu televiziunea și speră să aibă alte proiecte în viitorul apropiat. „Dacă proiectul va fi pe placul meu, da, mă mai interesează televiziunea. Aș vrea însă ceva total diferit de «iUmor». A fost mai altfel decât credeam că va fi”, a declarat comediantul pentru cancan.ro.

Prezentatorii Șerban Copoț și Dan Badea, înlocuiți cu Emi și Cuza

Emi și Cuza, care au participat și la „Asia Express”, dar și la „Te cunosc de undeva”, vor prezenta „iUmor”, sezonul 15. „Să faci parte din echipa «iUmor», un show cu tradiție, este o bucurie pentru noi. Când am primit propunerea de a prezenta sezonul 15 «iUmor» nici eu, nici Emi nu am stat pe gânduri. Este o bucurie profesională să primești votul de încredere din partea unei echipe care a reușit să facă istorie cu acest format.

Sperăm ca lucrurile să decurgă așa cum ne dorim și telespectatorii să ne primească cu brațele deschise. Noi vom face tot posibilul să ne ridicăm la așteptările oamenilor care urmăresc si îndrăgesc acest show de ani buni și să reușim să ducem mai departe ceea ce au construit atât de bine Șerban Copoț și Dan Badea”, a declarat Cuza pentru a1.ro.

„Totul a început cu un telefon! Așa încep și căsnicii, și nașteri, și invitații la nuntă, și livrări de colete prin curier și restructurări de post! A fost ceva normal!

Când am fost întrebați dacă ne-ar surâde ideea cred că a fost unul dintre momentele în care ne-am înțeles fără să ne spunem nimic unul altuia, pentru că, până la urmă, va fi o experiență nouă pentru noi, mai ales că este o emisiune de comedie, cumva pe nișa noastră, a ceea ce am făcut în online, unde putem fi noi și unde ne putem simți confortabil! Într-adevăr, ne-am gândit și la rate, la investiții, la ce ne mai ajută banii și am zis că e OK să mergem. Pentru că eu m-am însurat, Cuza și-a luat mașină scumpă, să mai recuperăm și noi”, a declarat și Emi.

