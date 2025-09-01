Show-ul toamnei de la Prima TV îmbină dinamica jocului cu emoția competiției. Toate puse sub semnul cunoștințelor de cultură general. Mai multe despre emisiunea-concurs pe care o prezintă ne spune COVE.

O nouă toamnă, o nouă emisiune concurs. Cum ți se pare acest format, va avea succes?

O, da! Românii sunt mari amatori de emisiuni de acest gen. Știi care e farmecul? Că îți permit să stai acasă relaxat, în fața micului ecran, și să răspunzi și tu la întrebări, să îți testezi cultura generală. Formatul 50-50 este un format internațional, care a avut un real succes în Olanda și Belgia. Iar eu cred că România se va înscrie în același trend. Pentru că e un format viu, vesel, cu mici momente tensionate, cu ambiții, un pic de supărare. E cam așa, ca-n viață. Și… să nu uit! Se câștigă bani frumoși dacă mizezi pe cunoștințele tale.

Cum sunt concurenții de la 50-50?

Deștepți, amuzanți, spontani, spumoși. Am avut de toate: am avut polițist de penitenciar, inginer, economist, casnică, pensionar, artist. Concurenții de la 50-50 mi-au demonstrat că România e deșteaptă și are resurse de inteligență multe și în anii ce vin. Spun asta pentru că veți întâlni, din 15 septembrie, și concurenți foarte tineri la Prima TV.

Când a fost ultima dată când ai fost așa, fifty-fifty, cu o decizie în viață?

Bună întrebare! Acum 2 zile. Când mă gândeam dacă să plec cu băieții cu motocicleta sau să rămân în București. Eram așa, 50-50, indecis în ce directie să o iau. Așa că… a decis soția! Rămân în București. Ca-n viață, liniștea stă în câteva cuvinte simple: Ai dreptate, draga mea.

Gabriel „Cove” Coveșeanu este prezentatorul emisiunii 50-50 de la Prima TV. Sursa foto: Prima TV

Mai contează cultura generală, inteligența și cunoștințele despre lume și viață în 2025?

Enorm! Fac diferența! Trăim vremuri mai superficiale însă e mai evident ca oricând de ce avem nevoie de educație! E absolut necesară pentru societate și evoluția ei. Și, să știi că am întâlnit, filmând la emisiune, atât de mulți oameni inteligenți, doldora de cultură generală. De la mulți am învățat și aflat lucruri noi chiar și eu.

De ce să ne uităm la 50-50?

Pentru divertisment, pentru a ne măsura cunoștințele, pentru a descoperi oameni noi, caractere frumoase, evident, pentru mine, că-s simpatic și, bunii mei, la 50-50 la Prima TV totul e ca-n viață: fifty-fifty😉. Ne vedem din 15 septembrie.