Acasă, familist convins, cu nevastă și copil, pe stradă, călare pe motor, iar la muncă, rock DJ. Cristi Hrubaru e fericit că a reușit să-și transforme pasiunea din adolescență în profesie. Însă mama lui nu era. Din contră, până să se stingă, parcă tot aștepta ca fiul ei ”să se maturizeze” și să-și caute un loc de muncă ”serios”.

”Și la 40 de ani mama mă întreba când îmi găsesc altceva de făcut, o muncă serioasă, un serviciu ca lumea. «Te plătesc cei de acolo să asculți muzică?» – așa-mi zicea. Nu uita să mă întrebe și dacă, prin ceea ce fac, am convins pe cineva să-mi facă o carte de muncă. Am 47 de ani, muncesc la radio de un sfert de secol, dar pe mama nu am convins-o că tot ce fac, fac cu seriozitate și plăcere”, spune Hrubaru.

Rockerul a plecat pe drumul maturității ca marinar, convins că asta e chemarea lui. N-a apucat să bată însă mările și oceanele lumii, ci doar Dunărea, scurtă vreme, după care s-a prins că meseria nu-i vine mănușă. ”Am făcut Liceul de Marină cu un singur scop: după ce termin, să fug din țară. Dar am terminat în 1989, a venit Revoluția și nu am mai avut de ce să fug. Am rămas îmbarcat vreo nouă luni, după care am realizat că nu e de mine, deși am navigat doar pe Dunăre”, ne-a povestit el.

Spre mass-media a «cârmit-o» în 1993, iar soția lui a avut un rol deciziv în această decizie: ”Am cunoscut o tipă care lucra la Radio în Focșani și, tot așteptând-o în fața radioului, i-am cunoscut și pe cei de acolo. Cam așa am ajuns să lucrez la radio. Între timp, gagica mi-a devenit soție și eu am trecut de la fonotecă, prin montaj, către microfon”.

