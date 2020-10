Cristina Șișcanu a postat o nouă imagine în timp ce își alăptează fiica la sân. “Sunt fericită că am avut curajul să mă lupt cu prejudecăți”

“Am alăptat-o pe Petra până la 2 ani și șapte luni. Nu a fost ușor, dar a fost minunat în același timp… Mă bucur că tot mai multe persoane publice, în mod special mămici-influenceri celebri, promovează alăptatul postând poze cu puii la sân.

Acum 3 ani și jumătate eram singura care făcea asta și am stârnit o adevărată revoluție în mediul online.

Acum este liniște și pace. Asta înseamnă că mentalitatea s-a schimbat și sunt fericită că am avut curajul să mă lupt cu prejudecăți chiar dacă “o lume întreagă” mi-a fost potrivnică.

În timp am primit numeroase mesaje din partea mamelor care îmi mulțumeau că au reușit să treacă peste bariera psihologică de a-și alăpta pruncul în public.

Vreo doi ani am fost invitată pe la toate posturile TV, am acordat sute de interviuri pe acest subiect… firesc! Și am ieșit toate învingătoare, dragi mămici! ”, a scris Cristina Șișcanu pe Facebook.

