De Livia Lixandru,

Misiune deloc ușoară, având în vedere că bruneta și soțul ei, Mădălin Ionescu, au de cumpărat alimente pentru o casă plină. Cristina a dezvăluit pentru revista VIVA!, cum procedează pentru a putea acoperi nevoile întregii familii, mai ales, că în casă se află și părinții acesteia.

„Nu e ușor, noi suntem o familie mare, pentru că sunt și părinții mei la noi, practic suntem două familii în casă, cu copii, cu doi câini mari, deci atunci când mergem la cumpărături nu este simplu”, a explicat Cristina Șișcanu pentru revista VIVA!

„Mergem la cumpărături o dată la șapte zile, până acum am fost de două ori. Prima dată am fost eu singură și mi-a fost destul de greu, pentru că, repet, suntem o familie mare.

Dacă iei detergenți, hârtie igienică, prosop de bucătărie, sunt deja cumpărături voluminoase și ocupă spațiu. De exemplu, prima și a doua oară am umplut un căruciorul cu diverse, de la produse pentru curățenie până la alimente.

„Prima dată când am fost singură nu mi-a fost ușor, am gestionat destul de greu situația, a trebuit să petrec mult timp în supermarket. A doua oară, duminica trecută, am fost cu Mădălin. Știu că s-au creat discuții pe rețelele de socializare legat de faptul că am mers amândoi.

Păi am mers doi că suntem două familii, de aia. Dacă se ducea mama să facă cumpărături pentru ea și pentru tata era același lucru. Ca să nu-i expun pe ei, că sunt mai în vârstă, a mers Mădălin cu mine. Am făcut totul rapid, ca să nu stăm foarte mult în supermarket”, a detaliat Cristina Șișcanu.

Citeşte şi:

Oprescu îl atacă pe managerul Spitalului Universitar unde sunt peste 100 de infectări COVID: „N-au condus în viața lor decât o roabă”

DOCUMENT: Ministerul Sănătății roagă printr-o circulară toate spitalele din țară să cumpere de la firma unui sârb saci pentru deșeurile COVID-19

Înmormântări ca la „drive-thru” în Spania, a doua cea mai afectată țară de COVID-19 din lume