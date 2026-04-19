Ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanișîna, a transmis administrației Trump că regimul de la Moscova nu ar trebui „să profite de acțiunile aliatului său, Iranul”, care a blocat Strâmtoarea Ormuz după declanșarea operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury” împotriva sa.

Ambasadoarea Stefanișîna a avertizat totodată că Rusia va crea „noi probleme”, dacă va observa că „destabilizarea și incitarea la război îi sunt profitabile”. Ea a menționat că este în interesul reciproc al Kievului și al Washingtonului ca Moscovei să-i fie tăiate resursele folosite atât pentru războiul purtat împotriva Ucrainei, cât și pentru a-și ajuta aliații săi adversari ai Statelor Unite.

La rândul lui, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că „fiecare dolar plătit pentru petrolul rusesc înseamnă bani pentru războiul” purtat de Rusia în Ucraina.

Potrivit lui Zelenski, peste 110 petroliere flotă fantomă a Rusiei se află în prezent pe mare, încărcate cu peste 12 milioane de tone de petrol. Posibilitatea de a vinde acest petrol fără sancţiuni ar putea adăuga aproximativ 10 miliarde de dolari la bugetul Rusiei, iar „acești bani se transformă direct în noi lovituri împotriva Ucrainei”, a spus președintele ucrainean.

Volodimir Zelenski a afirmat că doar în această săptămână Rusia a lansat „peste 2.360 de drone de atac, mai mult de 1.320 de bombe aeriene ghidate şi aproape 60 de rachete de diferite tipuri” asupra oraşelor şi satelor ucrainene.

În aceste condiții, Ucraina va continua operaţiunile menite să perturbe industria petrolieră a Rusiei, după ce forţele ucrainene au lovit recent două rafinării ruseşti şi alte instalaţii energetice.

Administrația Trump a extins pentru încă o lună, până la 16 mai, derogarea care permite achizițiile de petrol și produse petroliere rusești aflate sub sancțiuni, asta deși secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, declarase că Washingtonul nu va reînnoi derogarea.

Această relaxare temporară a sancțiunilor a crescut oferta mondială de petrol pe termen scurt, dar nu a împiedicat creșterea prețurilor.

