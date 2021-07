Cristina Spătar a vorbit despre cea mai grea perioadă. „În afară de copii, nu mai am pe nimeni”

„Acum chiar sunt singură, în afară de copii, nu am pe nimeni. E greu (…) Trebuie să merg mai departe, am copii, am responsabilități mai mari decât mi-aș fi imaginat vreodată și trebuie să fac totul să merg mai departe. (…)

În ultima perioadă nu mai putea să vorbească deloc, cancerul lui a fost ganglionar, a fost la gât, când am fost să-i iau lucrurile am găsit fotografiile noastre, ale mamei, ale surorii.

E un moment foarte delicat, o lovitură din aceasta te dărâmă” , a spus ea la Antena Stars.

„Tot timpul cât am stat la priveghi mă uitam în sicriul acela și îl ține impecabil și arăta de ziceai că doarme, mă gândeam că, Doamne, ăsta e cursul nostru.

E foarte important ce facem aici pe pământ, eu chiar am făcut numai bine aici în viața mea și mă gândesc probabil la sfârșit când e să plecăm, cineva va aprecia că am fost un om bun și cinstit”, a mai spus ea.

