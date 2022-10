Acum, Adriana Bahmuțeanu învață, la fel cum a făcut și în anii pandemiei. Ea urmează un program de masterat în Psihologie clinică și este consilier de dezvoltare personală pentru familie, parenting și divorț.

Își dorește să finalizeze studiile, iar apoi să își deschidă propriul cabinet de psihologie. „Nu am drept de liberă practică în România, ca psiholog, dar urmează. E un vis împlinit. Acum 20 de ani am vrut să mă apuc de psihologie. Îmi luasem cărți, am vrut să mă înscriu la facultate.

La vârsta aia mi s-a părut o facultate grea și d-aia am tot amânat-o, am zis că nu înțeleg mare lucru, mă ia capul, mai stau un pic. Dacă o făceam la timp, mi-ar fi folosit, dar niciodată nu e prea târziu”, a declarat Adriana Bahmuțeanu la „Xtra Night Show”, de la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

„Pe lângă asta mai am două formări în psihoterapie, sunt și la a treia, am foarte multe diplome. Eu în toți anii ăștia m-am ocupat de propria mea persoană. Mie pandemia mi-a folosit teribil.

Am avut timp să stau să citesc. În ăștia doi ani eu am citit. Am stat cu burta pe carte, cum se spune. Am învățat foarte multe lucruri”, a mai explicat vedeta, care se mândrește și cu viața ei profesională, dar și cu cea personală.

E fericită și împlinită alături de George Restivan, bărbatul cu care s-a logodit în biserică vara aceasta. Locuiesc împreună în București, alături de Blake, băiatul lui din altă relație.

