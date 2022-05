Prezentatorul s-a bucurat enorm când pe scena de la „Românii au talent” l-a cunoscut pe DJ Hugo, tânărul DJ care va mixa chiar la SAGA Festival, care va avea lor între 3 și 5 iunie în București. „Mă bucur pentru orice copil care visează să ajungă ceva și chiar începe să facă primii pași în direcția asta. Mi se pare că este mare lucru.

Cred că e cel mai important lucru pe care îl pot face părinții, să-și încurajeze copiii atunci când simt că au o înclinație. Mai ales dacă înclinația aia e cumva artistică. Să-i încurajeze, să-i sprijine puțin. Îți dai seama că mă bucur pentru orice urmă de DJ. Absolut. Întotdeauna am sperat să văd DJ la „Românii au talent”, a spus Andi Moisescu pentru Ego.ro.

Cu această ocazie a vorbit despre pasiunea lui. Când nu apare la televizor, Andi Moisescu mixează.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Eu mi-am organizat la birou. Am camera care mi-a lipsit în copilărie și am la birou două pick-up-uri, mixer-uri, am boxe, chitară bas, chitară, claviaturi, tobe, nu-mi lipsește nimic. Am tot ce îmi trebuie la birou. Acolo e locul meu pe care nu l-am avut când eram mic.

Ușile de la mine de la birou sunt deschise pentru toată lumea. Olivia știe lucrul ăsta. Adică eu nu fug de acasă ca să mă duc la birou. Poate să vină oricine. Muzica, trebuie să-ți spun, e frumoasă când este împărtășită. Muzica dacă o pui doar pentru tine nu are niciun farmec. Bucuria este să vezi că lumea se mișcă, asta e cea mai mare bucurie”, a mai spus Andi Moisescu.

Andi Moisescu are 49 de ani și din 2004 este căsătorit cu Olivia Steer. Împreună au doi copii, pe David și Luca.

