Cu ce se ocupă Gabriel Cotabiță la 6 ani de la infarctul suferit. Artistul a fost la un pas de moarte. „Nu am mai acceptat spectacole pe Litoral”

„Vara asta nu voi cânta nici pe Litoral și nici la petrecerile private, prefer să mă odihnesc, e mult prea cald, dar le pregătesc fanilor câteva piese de dragoste”, a spus Gabriel Cotabiță pentru Playtech.

Gabriel Cotabiţă a trecut printr-o mare cumpănă, în 2015, când a suferit un infarct, în sala de fitness.

„Pentru că este prea cald, nu am mai acceptat spectacole pe Litoral, nu am nici petreceri private, am avut destule, vara trecută.

Am în casă toate ventilatoarele pornite, nu am aer condiționat, așa trecem peste caniculă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Mai merg la sala de sport, dar acum e în concediu. Mai fac exerciții fizice, dacă renunți la sport ești pierdut! Nu fac exerciții fizice grele sau ușoare, nu asta contează.

Atunci, când am avut acel necaz, așa s-a întâmplat, așa a fost să fie. Totul este acum în regulă, este sub control, pregătesc noutăți pentru fani, câteva piese frumoase de dragoste.

Iar soția mea, Alina, este la serviciu, lucrează ca manager de proiecte. Ea merge la muncă, eu o aștept cu drag acasă, ca de fiecare dată.”, a spus artistul pentru sursa citată.

Citeşte şi:

Condamnat în România, Dragoș Săvulescu a fost reținut în Mykonos, după ce soția lui a postat imagini cu ei pe rețelele de socializare

Reportaj în localitatea cu cea mai mică rată de vaccinare: „Dacă nu se vaccinează Gigi Becali, nu ne vaccinăm nici noi, în Bărbulești”

„Pare un film horror, dar e realitatea”. Mii de oameni au fugit cu feriboturile din calea flăcărilor din insula grecească Evia

PARTENERI - GSP.RO Gestul făcut de una dintre prietenele soției lui Dragoș Săvulescu, cu care cei doi se aflau în Grecia. Așa a fost reținut de poliție fostul acționar al lui Dinamo

Playtech.ro De ce soacra Elenei Udrea NU și-a văzut nepoata până acum. Motivul ȘOCANT care s-a aflat acum

Observatornews.ro Bătrână spulberată de un BMW pe o trecere de pietoni din Suceava. Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere

HOROSCOP Horoscop 9 august 2021. Capricornii își pun piedici din cauza unor planuri pe care nu vor să le schimbe

Știrileprotv.ro O tânără de 18 ani a ajuns la spital cu o criză înfiorătoare după ce un bărbat i-a pus droguri în băutură, în club

Telekomsport Virologul chinez dezertor dă peste cap ce se ştie despre apariţia Covid-19. "Am fost recrutată în secret". A dezvăluit unde "a fost fabricat"

PUBLICITATE (Publicitate) Fashion 2021 : Ofertele pe care TREBUIE sa le vezi înainte de vacanta!