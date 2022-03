În iunie 2020 s-a aflat că actorul Claudiu Bleonț candidează pentru primăria unei comune din județul Cluj, din partea PNL. Comuna Beliș voia să o transforme, însă nu a reușit să atragă voturi multe, a fost învins la alegerile din septembrie 2020 de primarul în funcție.

Claudiu Bleonț și-a urmat însă marea pasiune, a jucat din nou teatru, a urcat pe scenă, iar acum ocupă o funcție importantă. Impact.ro scrie că de trei săptămâni acesta e director general interimar al Teatrului Dramaturgilor Români, în locul lui Marius Bodochi, fostul director.

„Am ales să slujesc frumoasei moșteniri primite de la colegul Marius Bodochi. Mandatul meu interimar se întinde pe durata a 120 de zile. Abia am început pe 7 martie. Dacă va fi cazul și se va scoate postul la concurs, poate voi da și examen. Nu știu încă”, a declarat actorul Claudiu Bleonț, care a revenit în București.

Întrebat dacă a renunțat definitiv la politică, Claudiu Bleonț a explicat: „În primul rând, mi-a încetat mutația acolo. M-am gândit foarte serios dacă să o mai prelungesc sau nu. Eu am cochetat cu ideea de a deveni acolo, în comuna clujeană Beliș, primar. Sau viceprimar. Nu a fost să fie însă! Cu ocazia alegerilor locale din toamna anului 2020, am fost ales consilier local din partea PNL. Cred că am făcut tot ce a depins de mine și la acest capitol.

O vreme, cinci luni sau mai bine, mi-am plătit singur cazarea, masa, transportul. Nu aveam casă acolo, în Beliș. În cele din urmă însă am decis să mă întorc la teatru. Recunosc că atunci când am cochetat cu ideea de a candida, pandemia închisese orice teatru. Nu mai existau spectacole și nici măcar repetiții. Ca atare, mi-am putut dedica timpul doar acestei activități. Mi-au plăcut mult și locurile, și oamenii. Lucrurile s-au schimbat însă, așa că am renunțat. Locul meu de consilier a fost luat de un alt tânăr”.

Chiar dacă nu a devenit primar, actorul nu regretă că a trecut printr-o astfel de experiență. „Nu știu dacă voi mai face politică. În fond, am făcut politică încă din grădiniță, de când am început să recit. Și teatrul are politica lui, dacă mă înțelegeți. Cochetezi cu politica, aș zice, de când te naști și până mori! Nu cred că scapă nimeni!

Pandemia ne-a schimbat multora dintre noi viața și modul de a o privi. Mie mi-a adus ceva în plus. Așa-mi place să cred. În fond s-a încheiat, acum ceva vreme, o frântură din viața mea care, cine știe, poate va continua într-un fel sau altul!”, a încheiat el.

