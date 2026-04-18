Potrivit generalului Naqdi, în cazul reluării ostilităților, regimul de la Teheran va folosi arme produse luna aceasta. El a respins totodată afirmațiile privind distrugerea capacităților de lansare ale Iranului.

„Ei spun că ne-au distrus lansatoarele de rachete. Putem produce lansatoare în orice atelier metalurgic”, a susținut Mohammad Reza Naqdi, membru al Statului Major Comun al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.

Comandantul Basij Mohammad Reza Naqdi Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că negocierile cu Iranul continuă, dar a sugerat că este nemulţumit de tactica aleasă de regimul de la Teheran.

„Avem discuţii foarte bune în desfăşurare. Au încercat să fie puţin şmecheri, aşa cum fac de 47 de ani”, a spus Trump.

Liderul republican de la Casa Albă a comentat și tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz. „Au vrut să închidă din nou strâmtoarea, aşa cum au făcut de-a lungul anilor. Nu ne pot şantaja”, a declarat președintele american, în pofida relatărilor precum Strâmtoarea Ormuz este complet blocată, iar cel puțin două nave au fost atacate în largul Omanului.

