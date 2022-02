Ani de zile, Cosmin Seleși a moderat emisiunea „Te cunosc de undeva?!” la Antena 1, alături de Alina Pușcaș. Anul trecut, actorul a încheiat colaborarea, a plecat de la postul de televiziune. Ulterior, el a apărut ca invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

De Revelion, Cosmin Seleși a cântat la Pro TV alături de brand-ul lui, iar în urmă câteva zile a moderat pentru o zi emisiunea în direct a lui Cătălin Măruță. Acum, Cosmin a primit mai multe oferte în televiziune, încă le analizează, nu e hotărât ce să facă.

Până atunci, acesta nu stă degeaba. El este însă ocupat cu trupa sa, Cosmin Seleşi Band, cu care are concerte. În plus, el nu a uitat de actorie, și acolo e foarte activ. „Acum sunt acasă, analizez ofertele. Da, am prezentat în locul lui Cătălin Măruță dar momentan nu știu nimic sigur ce voi face în televiziune. Sigur este că am început să am concerte cu Cosmin Seleși Band și că abordăm un repertoriu interesant de muzică românească, piese pe care nu s-a gândit nimeni să le folosească în concerte și să le readucă la viață.

În plus, am început să facem filme cu Alin Pânc și Văru Săndel și avem multe proiecte la care vom lucra. Este important că avem treabă. Mă vedeți deocamdată pe Netflix, în „Pup-o, mă 2″ și la teatru”, a declarat Cosmin Seleşi pentru Click!.

„După 10 ani m-am întors în direct”

Săptămâna trecută, Cosmin Seleși l-a înlocuit pe Cătălin Măruță în emisiunea de la PRO TV. A fost o surpriză pentru telespectatori să-l vadă pe acesta în platoul emisiunii de la PRO TV. Actorul a sărit în ajutorul lui Cătălin Măruță și s-a descurcat de minune în emisiune.

„Da, azi a fost o zi specială pentru mine, după 10 ani m-am întors în direct, am retrăit emoțiile primelor emisii live din urmă cu mulți ani! M-am simțit minunat! Mulțumesc!”, a scris Cosmin Seleși pe una dintre rețelele de socializare.

