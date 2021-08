Ilinca Vandici s-a căsătorit în iunie 2016 cu Andrei Neacșu. Ea apare aproape zilnic în lumina reflectoarelor, e prezentatoarea emisiunii „Bravo, ai stil Celebrities”, de la Kanal D și e și foarte activă în mediul online, pe Instagram și Facebook. În schimb, soțul preferă să nu iasă în evidență.

Andrei Neacșu e cunoscut drept „Spelbu” în unele cercuri. Tatăl lui a fost viceprimarul comunei Tunari și l-a ajutat pe soțul prezentatoarei de la Kanal D să își înființeze o companie de imobiliare în Tunari, care îi aduce venituri mari, scrie wowbiz.ro.

Soțul Ilincăi Vandici vinde și cumpără apartamente. Șe știe însă că Andrei Neacșu a mai practicat și kickboxing-ul și este luptător MMA.

Recent, Ilinca Vandici a dezvăluit detalii neștiute din viața ei și a soțului. Andrei a apărut în viața sa la doi ani după ce vedeta își încheiase o altă relație.

„Andrei mă vâna de câțiva ani. Mă vâna prin oraș. Mi-a spus că m-a sunat, dar eu mândră cum eram nu am considerat important. Nu mi-a plăcut niciodată să mă las ușor. Eu sunt Leoaică, mă lupt. S-a luptat până a venit momentul lui.

Ne-am întâlnit exact când a trebuit. Prima relație de la care nu am mai avut așteptări. Înțelesesem despre mine ce vreau de la mine, de la viață. El mi-a spus din prima ieșire că o să fiu soția lui și mama copiilor lui. A fost prima dată când nu am crezut asta. În patru luni am rămas însărcinată. În alte două luni m-a cerut de soție, după alte 10 luni am făcut nunta”, a spus vedeta în cadrul emisiunii „În oglindă” a lui Mihai Ghiță.

