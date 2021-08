Detalii neștiute din viața Ilincăi Vandici. Ce spune despre soțul ei. „S-a luptat până a venit momentul lui”

„Niciodată nu am uitat de unde am plecat, ce am făcut, cine sunt cu adevărat. Sunt mândră de ce am realizat, dar sunt conștientă că pot să mă duc din nou la sapă sau pot să strălucesc în lumina reflectoarelor”, a mărturisit Ilinca Vandici, potrivit WowBiz.

„Mi-am dat seama că oamenii vin și pleacă din viețile noastre. Fie că vorbim de iubiți, fie că vorbim de prieteni, colegi, toți vin și pleacă. Viața e ca o gară. Trebuie să avem capacitatea să înțelegem că un om a venit în viața noastră pentru a ne da ceva, pentru a ne învăța ceva, pentru a ne forța cumva să ajungem undeva.

În momentul în care și-a terminat task-ul, el pleacă din viața noastră fără să zică de ce, fără să dea explicații. Cam așa mi s-au întâmplat și mie lucruri și nu am înțeles de ce.

Cei care trebuie să plece vor pleca, indiferent cât de tare îți dorești să rămână. Ăsta e traseul, trebuie să iei ce ai nevoie, el de la tine, e un schimb, apoi lasă-l să plece să eliberezi locul să vină altcineva.”, a povestit Ilinca.

Cum și-a cunoscut soțul

Andrei, actualul soț al Ilincăi Vandici, a apărut în viața sa la doi ani după ce vedeta își încheiase o altă relație.

„Andrei mă vâna de câțiva ani de zile. Mă vâna prin oraș. Mi-a spus că m-a sunat, dar eu mândră cum eram nu am considerat important. Nu mi-a plăcut niciodată să mă las ușor. Eu sunt leoaică, mă lupt. S-a luptat până a venit momentul lui.

Ne-am întâlnit exact când a trebuit. Prima relație de la care nu am mai avut așteptări. Înțelesesem despre mine ce vreau de la mine, de la viață. El mi-a spus din prima ieșire că o să fiu soția lui și mama copiilor lui. A fost prima dată când nu am crezut asta.

În patru luni am rămas însărcinată. În alte două luni m-a cerut de soție, după alte 10 luni am făcut nunta”, a mai spus Ilinca în cadtul interviului.

