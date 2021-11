Mirela Stoian a făcut furori alături de Mugur Mihăescu, cunoscut publicului ca Leana sau Garcea, şi Radu Pietreanu, alias Costel, însă, odată cu terminarea serialului de comedie, viața ei s-a schimbat complet. Actrița care a interpretat-o pe Lila în „Vacanța Mare” nu a mai apărut de multă vreme pe micile ecran.

Deși a dispărut complet din lumina reflectoarelor, Mirela Stoian nu a renunțat la actorie. Axinte a fost invitat recent în cadrul unei emisiuni TV, unde a spus cu ce se ocupă în prezent fosta lui colegă de la „Vacanța Mare”. Deși nu mai apare la TV, Lila din „Vacanța Mare” urcă pe scenă și este actriță la Teatrul Odeon din București. „Mirela este la Teatrul Odeon”, a spus Axinte în emisiunea de la Antena Stars.

Mirela Stoian, despre Lila din „Vacanța Mare”

Mirela Stoian a dispărut din lumina reflectoarelor și viața ei s-a schimbat complet după ce nu a mai apărut la „Vacanța Mare”. La un moment dat, aceasta a apărut într-o emisiune la TVR, alături de fiica sa și Corina Dănilă, dar a dispărut din nou de pe micile ecrane.

„Nu îmi este dor de personajul Lila. Şi din cauza, dar şi datorită personajului am avut diverse experienţe. M-am bucurat de celebritate, dar şi de «greutatea» acestui nume. Dacă nu mi-am găsit de munca în ultimii cinci ani este şi din cauza faptului că lumea m-a văzut ca pe acest personaj. Pe vremea când eram «Lila» am avut salarii foarte bune, am trăit decent. Nu erau sume exorbitante, dovadă că stau în apartamentul pe care l-am luat cu soţul meu.

Aveam nişte bani puşi deoparte, însă nu foarte mulţi. Atunci îmi făceam toate mofturile, făceam cadouri și nu m-am aşteptat niciodată ca totul să se termine atât de brusc. Acum trăiesc din ajutorul celor care mă iubesc şi deplâng de pe margine eşecul meu. Sora şi părinţii mă ajută!”, spunea ea în urmă cu ceva ani.



