Printre anunțurile-cheie se numără lansarea noii familii de modele AI Gemini 3.5, noi funcționalități pentru Search și Gmail, dar și actualizări privind ochelarii inteligenți Project Aura.

Modelele AI Gemini 3.5

Google a prezentat la I/O modelul Gemini 3.5 Flash, care e deja disponibil în aplicația Gemini și în modul AI din Search. Acesta promite o performanță mai rapidă și mai precisă, fiind capabil să gestioneze sarcini agentice complexe și să genereze interfețe web interactive și grafice îmbunătățite.

Pe lângă acestea, Google susține că modelul include mecanisme de siguranță mai performante pentru a reduce riscul generării de conținut dăunător sau al etichetării greșite a căutărilor sigure drept nesigure.

În plus, aplicația Gemini primește un design nou, denumit „neural expresiv”. Acesta aduce animații îmbunătățite, culori vii, un nou font și feedback haptic. Redesignul este disponibil treptat începând cu 19 mai, atât pe web, cât și în aplicațiile Android și iOS.

Familia Gemini Omni și crearea de conținut multimedia

O altă noutate majoră este lansarea familiei de modele AI Gemini Omni, care debutează cu Omni Flash. Acesta poate genera clipuri video pe baza unor inputuri variate, precum text, imagini, videoclipuri și audio, spre deosebire de modelul Veo, limitat la text-video.

Potrivit Google, în viitor, Omni va putea crea conținut din orice tip de input.

Gemini Spark, un nou tip de asistent personal

Google introduce un asistent AI întotdeauna activ, Gemini Spark, capabil să scrie emailuri, să creeze ghiduri de studiu și să monitorizeze eventualele taxe ascunse din tranzacții.

Alimentat de Gemini 3.5 Flash, Spark se integrează perfect cu aplicații precum Gmail, Docs și Sheets, dar și cu platforme terțe, cum ar fi Canva și Instacart. În curând, va putea accesa fișiere locale prin aplicația Gemini pentru macOS.

Dezvoltare de aplicații Android în AI Studio

Google AI Studio permite acum utilizatorilor să creeze aplicații native pentru Android cu ajutorul prompturilor. Acestea pot fi testate direct pe telefon, exportate pe GitHub sau Android Studio sau distribuite ca fișiere ZIP.

În viitor, utilizatorii vor avea opțiunea să publice aplicații exclusiv pentru prieteni și familie.

Ce se mai întmâmplă cu ochelarii inteligenți Project Aura

Ochelarii smart Project Aura, dezvoltați în parteneriat cu Xreal, au fost prezentați într-o versiune actualizată.

Potrivit The Verge, aceștia au un nou design al unității de procesare externe, care include acum un senzor de amprente și un șnur pentru portabilitate.

Ochelarii sunt echipați cu widget-uri pentru afișare, integrare cu aplicații precum Google Calendar și Google Keep și aduc și o performanță îmbunătățită a modelului Gemini.

Noi modele de ochelari XR

Pe lângă Project Aura, Google a anunțat lansarea, în toamna lui 2026, a două noi perechi de ochelari XR audio-only, dezvoltate de Warby Parker și Gentle Monster.

Acestea vor include funcționalități precum traducerea în timp real, asistență pentru navigare și rezumatul notificărilor, toate bazate pe tehnologia Gemini.

Universal Cart: Cumpărături fără griji

Google a dezvăluit și „Universal Cart“, care permite utilizatorilor să adauge produse din YouTube, Search, Gemini și Gmail într-un coș unic.

Fiind momentan anunțat doar pentru SUA, utilizatorii vor putea achiziționa produse de la mai mulți comercianți, precum Nike, Target sau Walmart, într-o singură tranzacție.

De asemenea, funcția poate identifica incompatibilități între produse și optimiza reducerile sau punctele de loialitate folosind Google Wallet. Lansarea în Search și Gemini este programată pentru această vară, urmând să fie extinsă la YouTube și Gmail ulterior.

Gmail Live: căutare vocală în emailuri

Gmail introduce funcționalitatea Live, bazată pe Gemini. Utilizatorii pot căuta în inbox folosind comenzi vocale. În loc să primească liste lungi de emailuri, vor primi doar informațiile relevante.

Funcționalități similare vor fi extinse și în Google Docs și Keep, cu acces la date din Drive și Gmail.

Aplicația Pics pentru editarea imaginilor cu AI

O nouă aplicație Google Workspace, denumită Pics, facilitează editarea imaginilor generate de AI. Utilizatorii pot selecta o zonă din imagine și pot descrie în comentarii modificările dorite.

Dezvoltată cu ajutorul Nano Banana 2 și Gemini, aplicația va fi integrată și în alte aplicații Workspace.

Căutare avansată cu agenți AI și UI generativ

Google schimbă interfața motorului său de căutare, oferind mai mult spațiu pentru interogări lungi și sugestii generate de AI. Căutările pot include acum imagini, clipuri sau fișiere, iar utilizatorii vor avea acces la agenți de informații care să rezume știri, postări de pe social media și alte surse.

De asemenea, noua funcție „generative UI” va crea elemente vizuale interactive, cum ar fi simulări sau tabele personalizate.

Reduceri la abonamentul AI Ultra

Pentru cei interesați de accesul la cele mai avansate modele AI, Google a redus prețurile abonamentului AI Ultra, lansat în 2025.

Acum, planurile pornesc de la 100 de dolari pe lună, cu o opțiune intermediară de 200 de dolari care include acces la Project Genie.

Instrumente de detectare AI mai accesibile

Google își extinde instrumentele de detectare AI pentru a ajuta utilizatorii să identifice imaginile generate sau modificate de inteligență artificială.

Cu ajutorul tehnologiei SynthID și a credențialelor C2PA, utilizatorii pot verifica detalii despre proveniența imaginilor atât prin Search, cât și prin Chrome. Aceasta funcționalitate urmează să fie extinsă în curând.

Progrese în proiectul Google Beam

Sub noua denumire Google Beam (anterior Project Starline), compania testează agenți AI care interacționează natural în timpul apelurilor video.

Potrivit sursei citate, Sophie, un agent video AI, poate răspunde întrebărilor, citi documente și oferi recomandări pentru restaurante. Google a demonstrat și posibilitatea apelurilor de grup prin Beam, în colaborare cu Google Meet și Zoom.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Viva.ro
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Unica.ro
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
GSP.RO
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.RO
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
Parteneri
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Libertateapentrufemei.ro
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”

Alte știri

Jurnalistul Dan Tăpălagă se retrage două luni din fruntea ziarului G4Media: Ce zice despre relația cu noul parton
Știri România 21 mai
Jurnalistul Dan Tăpălagă se retrage două luni din fruntea ziarului G4Media: Ce zice despre relația cu noul parton
Cum funcționează „CG Post și Rugăciune” grupul online unde susținătorii lui Călin Georgescu sunt mobilizați pentru „războiul divin” și proteste
Știri România 21 mai
Cum funcționează „CG Post și Rugăciune” grupul online unde susținătorii lui Călin Georgescu sunt mobilizați pentru „războiul divin” și proteste
Parteneri
Pactul din umbră de la Beijing. Detaliul din vizita lui Trump în China care a alertat democrațiile occidentale
Adevarul.ro
Pactul din umbră de la Beijing. Detaliul din vizita lui Trump în China care a alertat democrațiile occidentale
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
Fanatik.ro
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Dumbo a decis ce face cu 12.000 de euro după „Desafio: Aventura”: „Consider că meritam”
Exclusiv
Stiri Mondene 21 mai
Dumbo a decis ce face cu 12.000 de euro după „Desafio: Aventura”: „Consider că meritam”
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la Cannes alături de soțul ei, Tom Kaulitz. Gestul ei a atras imediat atenția paparazzilor
Stiri Mondene 21 mai
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la Cannes alături de soțul ei, Tom Kaulitz. Gestul ei a atras imediat atenția paparazzilor
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
GSP.ro
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern
Mediafax.ro
Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
Redactia.ro
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior
KanalD.ro
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior

Politic

Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
Politică 21 mai
Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
România primește aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru apărare și infrastructură rutieră strategică. Cum vor fi cheltuiți banii?
Politică 21 mai
România primește aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru apărare și infrastructură rutieră strategică. Cum vor fi cheltuiți banii?
Parteneri
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
ZiaruldeIasi.ro
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
Florin Prunea, mărturie șocantă din perioada în care juca la Craiova: ”Număr de șmecher. Furia șoselelor”
Fanatik.ro
Florin Prunea, mărturie șocantă din perioada în care juca la Craiova: ”Număr de șmecher. Furia șoselelor”
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)