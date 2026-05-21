Printre anunțurile-cheie se numără lansarea noii familii de modele AI Gemini 3.5, noi funcționalități pentru Search și Gmail, dar și actualizări privind ochelarii inteligenți Project Aura.

Modelele AI Gemini 3.5

Google a prezentat la I/O modelul Gemini 3.5 Flash, care e deja disponibil în aplicația Gemini și în modul AI din Search. Acesta promite o performanță mai rapidă și mai precisă, fiind capabil să gestioneze sarcini agentice complexe și să genereze interfețe web interactive și grafice îmbunătățite.

Pe lângă acestea, Google susține că modelul include mecanisme de siguranță mai performante pentru a reduce riscul generării de conținut dăunător sau al etichetării greșite a căutărilor sigure drept nesigure.

În plus, aplicația Gemini primește un design nou, denumit „neural expresiv”. Acesta aduce animații îmbunătățite, culori vii, un nou font și feedback haptic. Redesignul este disponibil treptat începând cu 19 mai, atât pe web, cât și în aplicațiile Android și iOS.

Familia Gemini Omni și crearea de conținut multimedia

O altă noutate majoră este lansarea familiei de modele AI Gemini Omni, care debutează cu Omni Flash. Acesta poate genera clipuri video pe baza unor inputuri variate, precum text, imagini, videoclipuri și audio, spre deosebire de modelul Veo, limitat la text-video.

Potrivit Google, în viitor, Omni va putea crea conținut din orice tip de input.

Gemini Spark, un nou tip de asistent personal

Google introduce un asistent AI întotdeauna activ, Gemini Spark, capabil să scrie emailuri, să creeze ghiduri de studiu și să monitorizeze eventualele taxe ascunse din tranzacții.

Alimentat de Gemini 3.5 Flash, Spark se integrează perfect cu aplicații precum Gmail, Docs și Sheets, dar și cu platforme terțe, cum ar fi Canva și Instacart. În curând, va putea accesa fișiere locale prin aplicația Gemini pentru macOS.

Dezvoltare de aplicații Android în AI Studio

Google AI Studio permite acum utilizatorilor să creeze aplicații native pentru Android cu ajutorul prompturilor. Acestea pot fi testate direct pe telefon, exportate pe GitHub sau Android Studio sau distribuite ca fișiere ZIP.

În viitor, utilizatorii vor avea opțiunea să publice aplicații exclusiv pentru prieteni și familie.

Ce se mai întmâmplă cu ochelarii inteligenți Project Aura

Ochelarii smart Project Aura, dezvoltați în parteneriat cu Xreal, au fost prezentați într-o versiune actualizată.

Potrivit The Verge, aceștia au un nou design al unității de procesare externe, care include acum un senzor de amprente și un șnur pentru portabilitate.

Ochelarii sunt echipați cu widget-uri pentru afișare, integrare cu aplicații precum Google Calendar și Google Keep și aduc și o performanță îmbunătățită a modelului Gemini.

Noi modele de ochelari XR

Pe lângă Project Aura, Google a anunțat lansarea, în toamna lui 2026, a două noi perechi de ochelari XR audio-only, dezvoltate de Warby Parker și Gentle Monster.

Acestea vor include funcționalități precum traducerea în timp real, asistență pentru navigare și rezumatul notificărilor, toate bazate pe tehnologia Gemini.

Universal Cart: Cumpărături fără griji

Google a dezvăluit și „Universal Cart“, care permite utilizatorilor să adauge produse din YouTube, Search, Gemini și Gmail într-un coș unic.

Fiind momentan anunțat doar pentru SUA, utilizatorii vor putea achiziționa produse de la mai mulți comercianți, precum Nike, Target sau Walmart, într-o singură tranzacție.

De asemenea, funcția poate identifica incompatibilități între produse și optimiza reducerile sau punctele de loialitate folosind Google Wallet. Lansarea în Search și Gemini este programată pentru această vară, urmând să fie extinsă la YouTube și Gmail ulterior.

Gmail Live: căutare vocală în emailuri

Gmail introduce funcționalitatea Live, bazată pe Gemini. Utilizatorii pot căuta în inbox folosind comenzi vocale. În loc să primească liste lungi de emailuri, vor primi doar informațiile relevante.

Funcționalități similare vor fi extinse și în Google Docs și Keep, cu acces la date din Drive și Gmail.

Aplicația Pics pentru editarea imaginilor cu AI

O nouă aplicație Google Workspace, denumită Pics, facilitează editarea imaginilor generate de AI. Utilizatorii pot selecta o zonă din imagine și pot descrie în comentarii modificările dorite.

Dezvoltată cu ajutorul Nano Banana 2 și Gemini, aplicația va fi integrată și în alte aplicații Workspace.

Căutare avansată cu agenți AI și UI generativ

Google schimbă interfața motorului său de căutare, oferind mai mult spațiu pentru interogări lungi și sugestii generate de AI. Căutările pot include acum imagini, clipuri sau fișiere, iar utilizatorii vor avea acces la agenți de informații care să rezume știri, postări de pe social media și alte surse.

De asemenea, noua funcție „generative UI” va crea elemente vizuale interactive, cum ar fi simulări sau tabele personalizate.

Reduceri la abonamentul AI Ultra

Pentru cei interesați de accesul la cele mai avansate modele AI, Google a redus prețurile abonamentului AI Ultra, lansat în 2025.

Acum, planurile pornesc de la 100 de dolari pe lună, cu o opțiune intermediară de 200 de dolari care include acces la Project Genie.

Instrumente de detectare AI mai accesibile

Google își extinde instrumentele de detectare AI pentru a ajuta utilizatorii să identifice imaginile generate sau modificate de inteligență artificială.

Cu ajutorul tehnologiei SynthID și a credențialelor C2PA, utilizatorii pot verifica detalii despre proveniența imaginilor atât prin Search, cât și prin Chrome. Aceasta funcționalitate urmează să fie extinsă în curând.

Progrese în proiectul Google Beam

Sub noua denumire Google Beam (anterior Project Starline), compania testează agenți AI care interacționează natural în timpul apelurilor video.

Potrivit sursei citate, Sophie, un agent video AI, poate răspunde întrebărilor, citi documente și oferi recomandări pentru restaurante. Google a demonstrat și posibilitatea apelurilor de grup prin Beam, în colaborare cu Google Meet și Zoom.