Delia Matache și soțul ei, Răzvan, au plecat din nou în vacanță. Cei doi au ales să se relaxeze în Maldive, acolo unde au petrecut și ziua de Dragobete. Artista este încântată de locul în care se află, însă are o situație cu care se confruntă. Pe una dintre rețelele de socializare, cântăreața a mărturisit că nu vrea să intre în mare, pentru că se teme să nu calce pe pisicile de mare. Delia spune că ar avea teama aceasta de la mama ei, Gina Matache.

„Nu vreau să intru în apă, am problemă să intru în mare printre pisici de mare. Adică la mal nu mi-e frică să intru. Să ne înțelegem, teama asta nu am avut-o, teama asta o am de la mama acum. Știu să înot, nu mi-e frică de apă, mi-e frică doar să nu calc pe ele”, le-a povestit Delia celor care o urmăresc.

Juratul de la „iUmor” călătorește foarte mult alături de soțul ei, iar recent și-a deschis și un cont de Instagram, unde postează doar imagini din locurile în care a fost.

Delia își dorește o pauză

Delia, în vârstă de 40 ani, este una dintre cele mai de succes și iubite artiste din România. Atunci când vine vorba despre cariera ei, cântăreața a vorbit întotdeauna deschis. În cadrul podcastului „La Mijloc”, realizat de Codin Maticiuc, juratul de la „iUmor” a mărturisit că și-ar dori o pauză pentru a se bucura pe deplin de tot ce îi oferă viața.

„Eu sunt în momentul în care aș face cât mai puține, mi-aș lua timp pentru mine cât mai mult și l-aș păstra cu ceva ce aș vrea să-mi bucur inimioara. Vreau să-mi trăiesc viața frumoasă, am muncit extrem de mult de copil, muncesc în continuare, dar cu «ajutorul» acestei pandemii mi-am dat seama cum este să fii om normal, și e plăcut să fii om normal.

E plăcut să stai acasă și să ai o rutină, e plăcut să stai acasă, e plăcut să dormi acasă în patul tău, e plăcut să mănânci mâncare caldă, și nu din benzinării. E plăcut să ai o rutină mare și sănătoasă. N-ai cum să fii ok la infinit, n-ai cum. Omul nu este construit să stea în mașină. Este o industrie mică, din care nu ai de unde să tai, mai ales dacă vrei să-ți ajuți echipa. Nu este vorba doar de tine, este vorba de o echipă pe care o ții în spate”, a declarat Delia în cadrul podcastului lui Codin Maticiuc,



