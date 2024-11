Delia Matache a luat atitudine și a ieșit public în sprijinul colegei sale de breaslă, Andreea Bănică, care a fost recent ținta unor comentarii răutăcioase pe rețelele de socializare. Andreea Bănică, în vârstă de 46 de ani, a postat pe TikTok un videoclip din timpul unui concert, unde a purtat o ținută provocatoare. Deși mulți fani au lăudat apariția sa, alții au criticat-o aspru, reproșându-i că ar fi „prea îndrăzneață” pentru vârsta ei.

În stilul ei direct, Delia a reacționat dur la valul de comentarii răutăcioase, criticând mentalitatea celor care o judecă pe Andreea Bănică pentru felul în care alege să se exprime. Artista a mai adăugat că Andreea este un simbol al longevității în industria muzicală și că prestațiile ei pe scenă sunt un exemplu de profesionalism. Aceasta nu este prima dată când Delia ia atitudine în fața criticilor. În trecut, artista a apărat-o și pe Andra Măruță, care fusese ținta unor remarci negative similare.

​„Am zis că nu mă bag să apăr pe nimeni, dar e pe TikTok un video cu multe comentarii cu Andreea Bănică ce dansează și care arată superb… Comentariile măi… «A expirat». Mi se strânge carnea pe mine, vă rog eu mult. Mi se străvezește sufletul în mine. Comentariile marea majoritate sunt de la femei. Adică da, știu că după 35 de ani expirăm, dar așa suntem. Doamne ferește. Vreau să vină extratereștrii ăia, să vină să mă ia (…) Și acest «produs expirat» trebuie acoperit (…)

Recomandări Marcel Ciolacu, George Simion și Elena Lasconi, pe primele trei locuri în cursa prezidențială | SONDAJ

Nu înțeleg ce ne deranjează, adică ce ne deranjează? De ce se arată? Că așa dorește. Acum poate înțelegeți de ce mă îmbrac în haine foarte largi și îmi ascund vulnerabilitățile, pentru că nu vreau să mă văd analizată de alți oameni, despre corpul meu, lăsați corpul meu în pace (…) În saci o să mă îmbrac”, a spus Delia pe Instagram.

Andreea Bănică nu este la prima experiență cu răutățile din mediul online. Artista, care și-a construit o carieră impresionantă în showbiz, este frecvent criticată pentru ținutele sale îndrăznețe și dansurile energice. Cu toate acestea, ea continuă să își exprime personalitatea fără rețineri.

Ce spune Andreea Bănică despre moda filtrelor și de ce le folosește des

Andreea Bănică recunoaște că a avut în trecut episoade în care nu se accepta așa cum este. A povestit totul despre moda filtrelor.

„În ceea ce privește filtrele, într-adevăr, am și eu anumite filtre, cred că avem cu toții asta, doar că le folosesc atunci când mă trezesc și n-am chef să-mi văd fața de dimineață, că-s foarte obosită și mai mereu nu am timp de somn.

Recomandări George Simion, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Îi curățăm direct dacă le dau numele” | EXCLUSIV

Și folosesc dimineața, dar am momente când îmi arăt fața și chipul, pentru că nu mă ascund de nimeni și nu m-am ascuns niciodată. Poate pe vremuri aveam problema asta, însă de ceva timp am mai multă încredere în mine.

Mă cunosc foarte bine, am încredere în mine. Știu când arăt bine, cum arăt bine. Înainte, pe vremuri, nu duceam gunoiul nemachiată. Știam că erau paparazzi după mine, peste tot. Astăzi, ies și în pijamale până la colț, să mă duc la magazin să îmi iau ceva de mâncare. Nu am o problemă cu asta. Asta vine odată cu încrederea în sine”, a declarat Andreea Bănică, la Play It, potrivit Wowbiz.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News