Anca Dumitra are la activ un proiect francez, “Copilăria lui Icar” în care a avut un rol foarte mic, dar care i-a adus șansa de a fi aproape de fiul celebrului Gerard Depardieu și de sora Vanessei Paradis. O experiență memorabilă pentru ea, la început de drum.

Actrița din Craiova face parte din echipa Teatrului de Comedie din București / Foto: Eli Driu

“Sunt recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat, nu că aș fi știut clar acum 13 ani, când am venit în București, ce îmi doream. Știam că îmi place teatrul foarte mult, nu știam nimic despre film, despre televiziune, dar îmi plăcea nebunia aceasta pe care o descopeream și în continuare îmi place foarte mult”, a recunoscut ea.

“I-am dat o replică lui Guillaume Depardieu”

Interpreta Gianinei a bifat prima experiență cinematografică în timpul studenției.

Guillaume Depardieu a murit în octombrie 2008, la scurt timp după ce a filmat, în România, pentru “Copilăria lui Icar”

“Prin anul al doilea sau al treilea de facultate, m-am dus la casting pentru un rol într-o producție franceză în care juca băiatul lui Gerard Depardieu. Erau două zile de filmare, am avut șansa să îl iau imediat. Am zis: «Ia uite, ce simplu! Te duci la castinguri și gata, ți se dă rolul». Era pentru prima dată când pășeam pe un set, atâtea camere în jur, erau foarte multe necunoscute! În facultatea de teatru foarte puțin afli despre coordonatele astea filmice și ce înseamnă actorie de film. Era un curs de film, dar pe la masterat. Pentru mine, alea două zile au fost desprinse dintr-o poveste. Aveam două replici, dar nu știu de ce am ajuns să stau toată ziua și într-o zi, și în cealaltă”, a rememorat, pentru Libertatea, Anca Dumitra.

Și Alysson Paradis, sora cântăreței Vanessa Paradis, a fost în distribuția filmului de debut al Ancăi, “Copilăria lui Icar”

Filma și Alysson Paradis, sora Vanessei Paradis, aveam două replici în franceză. S-a filmat în România, pe lângă București. I-am dat o replică, printre multe alte actrițe, lui Guillaume Depardieu – el a și murit, din păcate. Mi s-a părut foarte tare ca primă experiență. Nu e chiar ta-su, dar e fi-su! Anca Dumitra

Legată de comedie pe două planuri

Apoi, actrița a luat un alt rol, cel care avea să-i aducă celebritatea: Gianina din serialul de comedie “Las Fierbinți”. Se întâmpla în 2012, când reușea să-și facă și intrarea în teatru, la Comedie.

“Am avut posibilitatea să merg în paralel cu teatrul și un serial de televiziune iubit de oameni. Pentru mine e o mare bucurie. În teatru am debutat oficial chiar aici, la Teatrul de Comedie, unde sunt și angajată acum”, ne-a povestit Anca.

Anca Dumitra și Angel Popescu în piesa “Totul în grădină”, la Teatrul de Comedie / Foto: Adriana Grand

Terminasem masteratul în 2011, în 2012 a început «Las Fierbinți» și tot în 2012, pe final de an, am dat un casting aici, la Comedie, o căutau pe Nina din «Pescărușul» și în 2013 am avut premiera. Anca Dumitra

Ioana Flora și Anca Dumitra în piesa “Mult zgomot pentru nimic”, la Teatrul de Comedie / Foto: Adrian Bulboaca

Recunoscută de români la Londra

Anca Dumitra a jucat și într-un film de televiziune pentru BBC, “Doing Money”, care s-a filmat în Irlanda și la Londra. Popularitatea pe care Gianina din “Las Fierbinți” i-a adus-o a trecut granițele țării, așa că în capitala Marii Britanii, Anca a fost recunoscută de românii stabiliți acolo sau care vizitau Regatul.

Anca a devenit foarte populară, grație personajului din “Las Fierbinți” / Foto: Eli Driu

“Când am filmat pe un bulevard din Londra, în decursul unei zile, au venit vreo 4-5 români la mine, nu le venea să creadă că o văd pe Gianinuța din «Las Fierbinți» acolo. Ceilalți, din echipa străină, neînțelegând o boabă de română, au căutat pe YouTube, să vadă despre ce e vorba. A fost foarte tare”, a recunoscut ea.

