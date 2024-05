Actrița Anca Dumitra, cunoscută publicului larg pentru rolul Gianinei din serialul de succes „Las Fierbinți”, și soțul ei, Manfred Spendier, sunt în culmea fericirii în așteptarea primului lor copil. Anca, intrată în al doilea trimestru de sarcină, a recunoscut că prima etapă a fost mai dificilă, confruntându-se cu grețuri, însă acum se simte mult mai bine și i-a revenit pofta de mâncare.

Deși nu a dezvăluit încă sexul copilului, preferând să păstreze acest detaliu secret momentan, Anca Dumitra este încântată de această nouă etapă din viața ei. Actrița, însărcinată în aproape șase luni, a realizat recent o ședință foto specială, în care și-a arătat cu mândrie burtica de gravidă.

Anca Dumitra și Manfred Spendier și-au oficializat relația pe 17 decembrie 2022, când au spus DA în fața ofițerului Stării Civile. În vara anului trecut, cei doi au sărbătorit nunta lor, devenind soț și soție. Anul 2024 le aduce bucuria de a deveni părinți pentru prima dată, iar amândoi sunt mai mult decât fericiți de această binecuvântare.

Cu această ocazie fericită, Anca Dumitra îmbrăcă haine mulate care îi accentuează burtica de gravidă. Invitată în emisiunea „La Măruță”, actrița din „Las Fierbinți” a vorbit despre sarcina sa.

„Mă simt foarte bine. Nu am nicio problemă, nicio treabă, nicio greață, trimestrul doi. Trimestrul unu a fost un pic dificil, dar nu ceva exagerat, au fost mici grețuri, dar acum totul este foarte bine. Am energie, am poftă de mâncare. (…)

Am fost împreună (n.r. – ea și soțul ei la control). Cumva bănuiam ceva, am vrut să am certitudinea, astfel încât am făcut testul. Am zis că țin secret până la ziua lui de naștere, urma să fie în câteva zile. Dar nu am putut, eu de obicei nu prea pot să țin secrete”, a declarat Anca Dumitra la PRO TV.

