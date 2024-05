În urmă cu aproape 15 ani, serialul „La Bloc” se număra printre cele mai urmărite producții TV, reușind să stârnească hohote de râs în casele românilor. Printre personajele în vogă se număra și Lili Jurcă, interpretată de actrița Mariana Dănescu.

Actrița juca rolul unei gospodine cicălitoare, având o coafură care a devenit memorabilă. La ani de zile de la încheierea filmărilor, Mariana Dănescu continuă cu pasiunea ei. În vârstă de 55 de ani, ea e acum actriță la Teatrul Metropolis.

Mariana Dănescu le-a ținut discurs copiilor la bibliotecă

De curând, ea a surprins cu cea mai recentă ipostază în care a apărut. Îmbrăcată într-un costum negru, cu fustă, ea a ținut un discurs unor copii la bibliotecă. „Educația prin teatru, un nou proiect dedicat tinerilor. La inițiativa actriței Teatrului Metropolis București, dr. Mariana Dănescu, am organizat prima întâlnire la #biblioteca.

Împreună ne propunem să valorificăm patrimoniul cultural de care dispunem și să îl facem cunoscut și tinerei generații prin joc și joacă”, a fost mesajul postat de Biblioteca Metropolitană din București.

Dezvăluirile făcute de actrița Mariana Dănescu, cunoscută ca Lili Jurcă, din culisele serialului „La Bloc”

În anul 2013, Mariana Dănescu a vorbit despre cum a început munca ei în serialul „La Bloc”: „Am fost sunată şi invitată să particip la o selecţie în vederea efectuării distribuţiei primului sitcom românesc. M-am prezentat, m-am desfăşurat artistic şi apoi… m-am mutat definitiv la ei La bloc!

Am fost norocoasă, pentru că s-au prezentat foarte multe actriţe pe acest rol şi eu l-am câştigat! Filmam destul de mult timp! Dar eram obişnuită de la teatru! Asta e, când am ales să fiu actriţă am ştiut foarte bine ce implică această meserie!”, a zis ea.

Și a continuat: „Îmi place provocarea! O provocare a fost şi Lili din La Bloc. A fost prima participare într-un serial de televiziune. Şi rolul interpretat era un gen nou pentru mine. Dacă genul de femeie care este Lili nu m-ar fi distrat şi pe mine, poate nu l-aş fi interpretat. Când a început sitcomul nu mai speram să am un copil. Din cauza sarcinii mele, textele au fost adaptate. Ideea de a filma naşterea a fost a regizorilor Răzvan Săvescu şi Radu Dragomir”.

Este căsătorită cu Gabi Capră, alături de care are 2 copii, un băiat și o fată. Mihăiță este cel pe care l-a adus pe lume în timpul filmărilor „La Bloc”. „Naşterea unui copil este o bucurie pentru toată lumea. Mihai este un copil aşteptat cu multă dragoste şi fericirea de a-l avea m-a făcut să accept şi includerea evenimentului în serial.

Publicului căruia prin profesia mea mă adresez i-am oferit şi o zi fericită din viaţa mea. Şi bucuriile e bine să le împarți cu alţii! Nu prea am stat acasă după naştere. După o săptămână am reînceput filmările… acum mă gândesc şi eu că am fost destul de curajoasă! La filmări Mihai a învăţat cum îi cheamă pe fiecare şi îi striga… Pe unii cu numele real, pe alţii cu cel al personajului din serial. Colegul Mihai venea însoţit de bona lui, oricum el venea mai târziu, ca vedetele… Avea şi o cameră separată cu toate condiţiile”, a mai precizat cea care i-a dat viaţă personajului Lili Jurcă.

