Libertatea: După 8 ani de la primele sezoane, Atletico Textila s-a întors la TV! Cum este pentru tine revenirea la personajul tău, Traian?

Angel Popescu: Nu pot să nu mă bucur de acest lucru, fiind unul dintre proiectele mele de suflet. Experiența acumulată în acești 8 ani sper să aducă un plus în construcția personajului meu și să ajute la creșterea serialului în toți parametrii.

-Știm deja că ești foarte pasionat de fotbal. Crezi că „Atletico Textila” are potențialul de a trezi această pasiune și în rândul telespectatorilor?

-Mi-aș dori ca „Atletico Textila” să trezească această pasiune și în rândul telespectatorilor „nemicrobiști”. Acest lucru e mai greu de realizat, dar cred cu tărie că atât timp cât noi ne vom face treaba cât mai bine, lucrurile vor converge întru realizarea unui produs de comedie de mare intensitate, acest lucru se va întâmpla.

„Noi la filmări nu putem spune că ne distrăm, muncim din greu, sunt 12 ore de filmare”

-Te-ai distrat la filmări alături de colegii tăi? Dacă s-ar face un filmuleț cu bloopers, ce faze memorabile ar include?

-Noi la filmări nu putem spune că ne distrăm, muncim din greu, sunt 12h de filmare, uneori mai mult, am filmat în exterior la peste 40°, etc. Într-adevăr, fiind oameni de spirit tratăm momentele dificile cu umor, să trecem mai ușor peste. N-aș putea include vreo fază memorabilă, toate au avut savoarea lor.

Recomandări Un sejur all-inclusive în Bulgaria prin comparație cu România. „Am dat 2.500 de lei pe șase nopți. Tot e mult mai ieftin decât la noi”

-Ce invitat special din fotbalul românesc ți-ar plăcea să vezi în „Atletico Textila”?

-Ei, sunt mulți oameni de fotbal care ar putea fi incluși aici, în ce mă privește m-ar onora prezența lui Mircea Lucescu. Atât rezultatele, cât și personalitatea domniei sale sunt absolut remarcabile.

-În urma experienței EURO 2024, cum ți s-a părut impactul social pe care parcursul Echipei Naționale l-a avut în rândul românilor de pretutindeni?

-Într-adevăr, emulația creată în urma parcursului naționalei la EURO a fost fantastică, o întoarcere în timp. Personal, am retrăit acele momente minunate de acum 30 de ani. Performanța trebuie repetată, dacă se poate chiar depășită, iar impactul va fi uriaș, va genera o vibrație pozitivă în toate domeniile, așa nădăjduiesc.

-În paralel, la PRO TV, este difuzată și producția „Înapoi în GROAPA” în care te putem vedea. Cum a fost acest personaj pentru tine? De ce ar merita urmărit serialul?

-Personajul meu din Groapa, Tache Frizeru’ , deși un personaj secundar, este important în dezvoltarea firului epic al serialului. M-am bucurat că am fost cooptat în acest proiect, fiind într-un context dramatic, ceea ce nu prea am jucat de mult. Motivele pentru care serialul merită urmărit sunt multiple: regie, actori, poveste, etc. Sper ca acesta să prindă consistență în viitorul apropiat.

Recomandări Caz unic la alegerile locale din România: a câștigat primăria la un vot diferență. Pierzătorul: „M-au lucrat cum nu credeam în viața mea”

-În ce alte proiecte mai ești implicat acum?

-Momentan am intrat într-o binemeritată vacanță, așa că, urmăriți „Atletico Textila” și „Groapa” pe PRO TV și VOYO, iar din toamnă vă aștept și la teatru!

Urmărește-ne pe Google News