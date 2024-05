În vârstă de 36 de ani, Anca Dumitra e însărcinată cu primul copil. Pe Instagram, în aprilie, actrița care joacă și în serialul „Las Fierbinți” de la Pro TV a anunțat că va deveni mamă. „Într-un tărâm magic, unde visele devin realitate”, a transmis vedeta în mediul online, acolo unde a publicat și primele imagini însărcinată.

Acum actrița și-a luat fanii prin surprindere cu o nouă fotografie cu burtica de gravidă la vedere. Tot pe Instagram, unde are peste 180.000 de urmăritori, ea a arătat o imagine cu ea, făcută în oglindă. Apare îmbrăcată într-o rochie furou, neagră, decoltată.

A pozat într-o rochie furou, mulată pe corp

Burtica și zâmbetul actriței ies imediat în evidență. De curând, în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, ea dezvăluia că e în trimestrul al doilea de sarcină și că se simte foarte bine după ce în primele luni a avut câteva grețuri obișnuite femeilor însărcinate.

În rest, Anca Dumitra nu are motive de îngrijorare, se simte bine și așteaptă venirea pe lume a primului ei copil, peste trei luni. Deocamdată, ea nu a anunțat sexul bebelușului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări REPORTAJ | Pulsul campaniei în comuna din Mehedinți unde doi foști soți candidează la primărie: „Să mai conducă și muierile! Că poate mai țin și cu muierile! Că oamenii nu țin decât cu oamenii!”

„Mă simt foarte bine. Nu am nicio problemă, nicio treabă, nicio greață, trimestrul doi. Trimestrul unu a fost un pic dificil, dar nu ceva exagerat, au fost mici grețuri, dar acum totul este foarte bine. Am energie, am poftă de mâncare. (…) Am fost împreună (n.r. – ea și soțul ei la control).

Cumva bănuiam ceva, am vrut să am certitudinea, astfel încât am făcut testul. Am zis că țin secret până la ziua lui de naștere, urma să fie în câteva zile. Dar nu am putut, eu de obicei nu prea pot să țin secrete”, a declarat cu câteva săptămâni în urmă Anca Dumitra la Pro TV.

E căsătorită cu austriacul Manfred Spendier

În 2023, Anca Dumitra s-a căsătorit religios cu omul de afaceri Manfred Spendier. Despre povestea de iubire cu soțul, actrița dezvăluia: „Manfred m-a văzut acum 10 ani prima dată în serial, el nevorbind la vremea respectivă nici limba română, neînțelegând limba română, deși era deja de vreo șapte ani în țară. Întâmplarea e destul de simpatică.

Era într-un cantonament în sudul Spaniei cu români și automat toată ziua antrenamente și pe seară, într-un loc lipsit de internet, a venit cineva cu un stick și pe stick s-a dovedit a fi primul sezon din Las Fierbinți. Noi doar ce ieșisem pe post în 2012. Un austriac care ar fi vorbit despre orice altceva seara decât să se uite la noi. La un moment dat a zis: «She is the perfect girl» (n.r. – este fata perfectă)”, a povestit Anca Dumitra.

Urmărește-ne pe Google News