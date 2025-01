La 50 de ani, Andreea Marin pare să fi descoperit secretul tinereții eterne. Vedeta se poate mândri cu o formă fizică impecabilă și cu o flexibilitate demnă de o tânără de 20 de ani. În prezent, fosta prezentatoare TV își petrece vacanța într-un loc de vis, în Bali, alături de iubitul ei, Adrian Brâncoveanu, o destinație în care cei doi au fost împreună și acum câțiva ani.

Deși se află într-o vacanță de relaxare, Andreea Marin nu uită să aibă grijă de corpul său și a reluat antrenamentele de yoga, incluzând chiar aerial yoga. Suspendată în aer, Andreea se reconectează cu sinele, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare în diverse poziții spectaculoase de aerial yoga au uimit pe toată lumea. Flexibilitatea și agilitatea de care dă dovadă sunt demne de apreciat, iar fanii sunt încântați de performanțele sale.

„E de mirare cum nu amețești. Eu, dacă stau cu capul în jos, amețesc puțin și îmi trebuie un moment când revin în poziție normală”, a comentat un fan pe Instagram. „Dacă ai un antrenor priceput, știe cum să te ghideze”, i-a răspuns Andreea, demonstrându-și profesionalismul în acest sport reprezintă o provocare.

Impresionați de transformările ei fizice, alți urmăritori i-au scris mesaje de apreciere: „Wooow… Impresionantă schimbare, felicitări! Un exemplu de femeie, din toate punctele de vedere!” și „Ce flexibilă ești! Bravo, rar așa!”

„Am început anul cu ceea ce îmi lipsea: somn, liniște, natură, o carte”

Andreea Marin, autoarea cărții „Nu există nu se poate!”, continuă să inspire femeile din întreaga lume prin imagini și mesaje motivaționale. Mulți o consideră un exemplu de urmat, iar dedicarea sa față de activitățile fizice și perseverența sunt dovada faptului că, indiferent de vârstă, oricine poate atinge obiectivele pe care și le propune.

„Am început anul cu ceea ce îmi lipsea: somn, liniște, natură, o carte care să mă învețe lucruri noi despre sănătate și echilibru, hrană sănătoasă, mișcare, respirație fără stres, într-un colț de rai unde am revenit după câțiva ani și de unde știam că mă voi întoarce un alt om. Îmi era dor de mine astfel, aveam nevoie să mă regăsesc, să uit de griji și responsabilități, de ceas și de telefon. Am vrut să încep un an nou cu o energie bună și o minte limpede”, a fost mesajul transmis de Andreea Marin din vacanță.

Imaginile cu Andreea Marin suspendată în aer și executând poziții complexe de aerial yoga sunt un exemplu clar de schimbare de perspectivă și energie, lecția pe care aceasta o împărtășește cu fanii săi. În Tarot, poziția spânzuratului vorbește despre „privește lucrurile dintr-o altă perspectivă”. Asta ne învață și aerial yoga: îți schimbi perspectiva, îți schimbi energia.

