Dacă în anii trecuți Andreea Marin o ferea pe Violeta Bănică, fiica ei și a lui Ștefan Bnică jr, de ochii presei, de o bună perioadă, vedeta se mândrește cu fata ei, care în toamnă va pleca la facultate în America. Până atunci, mama și fiica se bucură de timp de calitate împreună, ieri au și asistat la o prezentare de modă în cadrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week.

Cu părul aranjat pe spate, îmbrăcată într-o rochie neagră, mini, fără bretele, și cu pantofi cu toc, Violeta Bănică a atras toate privirile. Nu a ratat nici ocazia de a face poze la evenimentul de modă, chiar Andreea Marin s-a ocupat de acest lucru.

De-o parte a fost tânăra, care ușor putea fi confundată cu un fotomodel, iar de partea cealaltă a fost Andreea Marin, care a impresionat cu silueta ei și ținuta aleasă. La fel ca fiica ei a optat pentru o ținută neagră, însă la gât a avut un trandafir alb, pentru a da o notă și mai distinsă ținutei.

Violeta Bănică pleacă în America

În urmă cu câteva luni s-a aflat că Violeta Bănică a fost admisă la o facultate de prestigiu din SUA. Adolescentei în vârstă de 17 ani i s-a confirmat acceptarea la College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior din Statele Unite ale Americii. Violeta va începe studiile din toamna anului 2025, atunci când se va muta din România.

De curând, Andreea Marin și Violeta Bănică au părăsit România pentru câteva zile și au călătorit în America, unde au vizitat facultatea unde tânăra va învăța din toamnă. A avut-o pe mama ei alături, care o sprijină în tot parcursul ei.

„Primii pași în campusul Cornell University din statul New York, unde am ajuns cu teamă, cu îndoieli, ca orice mamă care-și vede copilul zburând prea departe. Dar când am înțeles totul și am descoperit sistemul de învățământ superior de aici, șansele ce se deschid după studii și mai ales entuziasmul Violetei și zâmbetul larg de pe chipul ei, o liniște s-a așternut peste sufletul meu”, și-a început Andreea Marin confesiunea pe Facebook.

Și a continuat, explicând ce s-a întâmplat în cadrul vizitei, cine le-a prezentat universitatea, dar și dotările unității de învățământ. „Ne-au întâmpinat colegi ai săi care ne-au ghidat prin orașul pitoresc dedicat doar studenților, dascălilor și personalului dedicat activităților lor.

Natură cât vezi cu ochii, dealuri verzi și poduri peste cascade, ca într-o poveste. Biblioteca botezată Harry Potter. Clădiri de studiu cu o istorie impresionantă, săli de spectacole, dedicate artei sau sportului. Dascăli care inspiră.

Un loc în care ajungi cu greu, după ani de muncă, dar în care ai șansa să pui cărămidă peste cărămidă pentru un viitor care depinde, în fiecare clipă, mai ales de dăruirea și munca studentului. Dumnezeu să ne țină pe toți sănătoși și în pace, să putem avea grijă în liniște de ceea ce depinde de noi”, a mai scris ea pe Facebook.

