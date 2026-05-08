După o perioadă dificilă petrecută prin spitale, Andreea Sasu a reușit, în sfârșit, să ajungă acasă, unde a sărbătorit ziua de 1 mai alături de Philipp Plein și copiii lor. Bruneta a avut parte de puțină liniște și s-a bucurat din plin de timpul petrecut acasă. Din păcate, Andreea a slăbit mult și aproape că se topește pe picioare.

„1 mai. Înapoi din spital pentru câteva zile prețioase. Înapoi acasă, în sudul Franței, unde dragostea trăiește, unde puterea crește, unde copiii râd și unde speranța nu părăsește niciodată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Călătoria nu s-a terminat – următoarea oprire Berlin, cu unul dintre cei mai buni specialiști din lume. Ne mișcăm cu credință, recunoștință și putere deplină.

Rămânem concentrați asupra a ceea ce contează……..FĂRĂ ZGOMOT! Protejarea copiilor noștri, vindecarea familiei noastre și construirea unei moșteniri ASTA ESTE VIAȚA REALĂ. Dinastia stă cu picioarele pe pământ”, a scris Philippe Plein pe rețelele de socializare.

Calvarul medical a început pentru Andreea Sasu în urmă cu doar câteva săptămâni atunci când o intervenție mai veche a dus la complicații serioase. Situația s-a agravat rapid, apărând un chist și riscul unei infecții generalizate, extrem de periculoase, potrivit Cancan.

Analizele au confirmat prezența unei infecții severe care necesită tratament imediat și atent monitorizat. Acum, pentru Andreea Sasu urmează o etapă importantă în tratament, care va continua în Berlin, sub supravegherea unui specialist.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE