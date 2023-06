De când formează un cuplu, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău nu au apărut niciodată în emisiuni și show-uri de televiziune împreună, nici la evenimente mondene nu au fost, până acum. Aseară, la un club din București, cei doi și-au făcut apariția împreună.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au participat la petrecerea revistei VIVA!. Prezentatoarea de la Kanal D2 a oferit mai multe interviuri, a făcut poze, a socializat, în timp ce iubitul ei a fost mai discret, s-a pozat doar la panou alături de partenera lui.

Îmbrăcată într-o rochie albastră, foarte decoltată și cu o crăpătură adâncă pe picior, Bianca Drăgușanu și-a etalat silueta. Și Gabi Bădălău a avut o apariție elegantă, el a îmbrăcat un costum crem, la care a asortat o cămașă neagră.

La eveniment, Bianca Drăgușanu a fost și la un pas de un accident vestimentar, în timp ce acorda un interviu pentru Kanal D, ea a tras de corsetul rochiei, de teamă ca ținuta să nu îi cadă de pe bust. A avut grijă și la crăpătura adâncă de pe picior.

Bianca Drăgușanu spune cum se înțelege cu Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu a declarat într-un interviu că de peste doi ani și jumătate formează un cuplu cu omul de afaceri. Au trecut și prin momente frumoase, dar și dificile, însă și-au continuat relația. „Noi suntem un întreg, bine, eu oricum m-am născut întreagă, dar este pe sufletul meu. Este ce îmi face mie plăcere și ce iubesc momentan. Acum dacă ne ține o viață, să ne țină o zi, asta Dumnezeu știe.

Este liniștea mea, eu liniștea lui și dacă suntem unul lângă celălalt suntem fericiți. Am făcut 2 ani și ceva, avem o relație mișto. Am avut și noi urcușuri, coborâșuri. Am fost alături de el în perioada foarte grea a vieții lui, el a fost alături de mine mereu. Mi se pare că așa a vrut Dumnezeu. Când nu o să mai fie, înseamnă că nu a mai fost ce trebuie. Dacă o să mai fie înseamnă că atunci chiar a fost ce trebuie”, a zis ea pentru ciao.ro.

Ce spune Bianca Drăgușanu despre al doilea copil

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mult timp. Până acum, cei doi nu au stabilit să facă pasul cel mare, însă vedeta și-ar dori să devină din nou mamă. „Iubesc foarte mult copiii, dacă Dumnezeu o să se vrea să se întâmple asta, de ce nu? Am tot ce îmi trebuie, cu siguranță o să fiu o mamă devotată și iubitoare în continuare.

Dacă se va întâmpla asta, la un moment dat o să vedeți, o să știți, deși cu Sofia am ținut ascunsă sarcina vreo șase luni. De ce nu? Dacă vrea Dumnezeu să se întâmple!”, a explicat Bianca Drăgușanu pentru Unica.ro. În cadrul aceluiași interviu, blondina a dezvăluit că, deși Sofia este abia în clasa 0, aceasta are o pasiune pentru medicina veterinară, dorindu-și în viitor să urmeze o carieră în acest domeniu.

„Indiferent ce își va alege, eu o voi susține. La ora asta ea își dorește foarte tare să fie medic veterinar. Probabil, pe parcursul vieții, o să o îndrum să fie medic estetician, să o opereze și pe mami. Dacă ar fi să ne întoarcem la regrete, poată ăsta ar fi unul dintre marile mele regrete, că nu am urmat o Facultate de Medicină. La cât sunt de pasionată de acest domeniu, cu siguranță îmi făceam un renume”, a mai spus Bianca Drăgușanu, pentru aceeași sursă.

