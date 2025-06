De când Oana Roman și Marius Elisei au divorțat, Isabela a rămas în creșterea mamei sale, care a decis în clasa a III-a să o mute la o școală privată, după problemele de locație pe care le-a avut școala de stat unde era. Timpul a trecut rapid, iar acum fiica ei a terminat clasa a IV-a.

Oana Roman, la banchet cu Isabela

Școala a organizat și un banchet, care a avut loc pe 12 iunie. Îmbrăcată într-o rochie vaporoasă, verde pal, cu părul aranjat și machiată discret, Isabela și-a emoționat mama la petrecere. Vedeta nu a lipsit de la eveniment și a recunoscut că a trăit sentimente puternice.

„Isabela a avut azi banchetul de final de clasa a 4 a. Eu am jelit de emoție și de drag. Fata mea e mare și deja a devenit o domnișoară. E bună, blândă și empatică. E responsabilă și cuminte. E minunăția mea.

Urmează gimnaziul și ani mai grei de școală, dar am mare încredere în ea. Te iubește mami mult de tot. ❤️❤️❤️❤️ Mulțumim profesorilor și d-nei învățătoare de la @scoala.smartkids Isa a ajuns aici în clasa a 3 a într-un moment greu pe plan personal și toți au ajutat o să se integreze și să fie bine. 🙏❤️❤️”, a fost mesajul postat pe Instagram de Oana Roman, care a arătat și câteva imagini.

La banchet, Isabela a avut și un discurs în care i-a mulțumit învățătoarei, pentru care a compus și o poezie. „Superbă Isabela. Să fiți sănătoase amândouă. Vă doresc tot binele din lume. Să te bucuri în continuare de realizările puiului tău. Te apreciez mult Oana”, a reacționat unul dintre fanii Oanei Roman pe Facebook.

Oana Roman, planuri cu fiica Isabela

Oana Roman și fiica ei au fost prezente recent la premiera filmului produs de Lucian Viziru și soția lui, Ema, „Norocoșii”. În cadrul unui interviu, vedeta a dezvăluit unde va pleca în vacanță, dar și cum a reușit să slăbească.

„Toată lumea mi-a zis că am mai slăbit, eu nu m-am cântărit, dar e posibil, da! Rar mă mai cântăresc! Eu mă uit la haine. Dacă simt că nu-mi mai vine o haină, înseamnă că m-am îngrășat. Dacă mi-e largă, înseamnă că am slăbit, e simplu!

Țin de patru ani fasting: 14, 16 ore, uneori ajung și la 18 ore de pauză. Destul de mult, dar m-am obișnuit așa și mi-e foarte OK. Am analizele bune”, a povestit Oana Roman, pentru Click!

Oana Roman a fost însoțită de fiica ei la eveniment, vedeta implicând-o pe Isabela în toate activitățile sale în ultima vreme. În următoarea perioadă, cele două vor pleca într-o vacanță de vis la Nisa, orașul preferat al Oanei.

„Am luat biletele, mergem la prietenele mele la Cannes. Isa ia vacanță pe 20 iunie și pe 21 am plecat. O să mă mut la un moment dat la Nisa, dar Isa e prea legată acum aici. Probabil că pensia mea va fi acolo. Isa a crescut, a început să se fardeze. Acum venim de la înot și de aceea nu are machiaj pe față. În rest, e cuminte. E un copil foarte bun.

Mă consider o norocoasă, per total, cu toate minusurile, problemele, neajunsurile, momentele grele. M-am născut într-o familie extraordinară, am avut o mamă și am un tată extraordinari. Nu vorbim de vreo moștenire apărută de nu știu unde sau vreun prinț pe cal alb, dar am avut multe privilegii în viața aceasta”, a mai spus Oana Roman, pentru sursa citată.