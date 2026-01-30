Cum a apărut Florin Piersic alături de soția sa, Anna Török. Gesturile dintre cei doi au atras toate privirile

Florin Piersic și soția sa, Anna Török, au fost surprinși într-un gest plin de afecțiune la Gala Premiilor Fundației „Niște Țărani”, unde privirile și gesturile lor au transmis mai mult decât orice discurs. Maestrul a fost premiat pentru întreaga sa carieră, care a marcat generații întregi de spectatori și a adus un omagiu celor 90 de ani ai unei legende vii a culturii române.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Pe 27 ianuarie, Florin Piersic a împlinit 90 de ani, o bornă impresionantă în viața unui artist care a trăit mereu sub lumina scenei. După o perioadă dificilă marcată de probleme de sănătate, apariția sa recentă la acest eveniment a fost primită cu bucurie și admirație.

La Gala Premiilor, Florin Piersic a fost în permanență sprijinit de soția sa, Anna Török, care a avut gesturi discrete de tandrețe și grijă. Contrastul dintre cei doi a fost vizibil și plin de farmec: el, într-o ținută sobră și elegantă, ea, într-un sacou alb, simbol al rafinamentului. Momentul cel mai simpatic și memorabil a fost atunci când Anna i-a oferit o căpșună de pe tort, stârnind zâmbete și aplauze în sală, amintind tuturor că dincolo de legenda scenei, Florin Piersic rămâne un om iubit și celebrat cu căldură, potrivit viva.ro.

Ana-Maria Păunescu, fiica poetului Adrian Păunescu, a fost prezentă la eveniment

Evenimentul a reunit numeroase personalități ale culturii și artei. Printre invitați s-au numărat Monica Davidescu, care a moderat evenimentul, actrița Doina Ghițescu, artistul Sergiu Cioiu, Mariana Birică și pictorul Elian Băcilă. Prezența Ana-Maria Păunescu, fiica poetului Adrian Păunescu, a adus un plus de emoție, fiind surprinsă în timp ce-i îmbrățisa pe Florin Piersic și Anna Török.

Mesajul transmis de Florin Piersic ocazia aniversării de 90 de ani

Cu ocazia aniversării de 90 de ani, Florin Piersic a transmis un mesaj plin de emoție și umor, în stilul său inconfundabil, direct de pe scena Teatrului Național din București.

„Iubiții mei spectatori, mă aflu pe scena unde am jucat zeci, sute, mii, mii de spectacole… la Teatrul Național din București. Astăzi sunt cu dumneavoastră cu sala goală, ceea ce mie nu-mi place, dar va fi plină când voi vrea eu… pe 26 ianuarie, când eu am să împlinesc frageda vârstă de…. nici nu știu câți ani. A!!! 90, 90 și mie îmi vine să râd, pentru că nu-mi vine să cred că o să împlinesc pe 26 ianuarie, o să împlinesc, de fapt, pe 27, dar 26… mă rog, înțelegeți dumneavoastră ce vreau să vă spun.

Dragilor, atât vreau să vă anunț: că dumneavoastră o să mă vedeți la această gală, cei care nu o să mă vedeți, o să vă uitați în internet. Să nu mă uitați prea repede, gândiți-vă totuși că avem o întâlnire, o întâlnire cum îmi place mie să spun… de dragoste. Cu cine? Cu mulți și cu Florin Caisă. Ăăăă, Piersic”, a spus marele actor în videoclipul pe care l-a publicat pe pagina lui personală de Facebook.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE