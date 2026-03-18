Kate Middleton a demonstrat încă o dată de ce este considerată un adevărat simbol al eleganței regale, impresionând la parada de Sfântul Patrick 2026, desfășurată la Aldershot, în Anglia. Prințesa de Wales a atras toate privirile cu o ținută sofisticată, inspirată dintr-un look purtat în urmă cu mai bine de un deceniu.

O revenire în stil clasic

Pentru acest eveniment tradițional organizat de Garda Irlandeză la Cuartelul Mons, Kate Middleton a ales să poarte un palton verde semnat Alexander McQueen, identic cu cel purtat în 2014. Alegerea nu a fost deloc întâmplătoare, ci o combinație elegantă între respectul pentru tradiție și rafinamentul contemporan.

Paltonul, cu o croială clasică, nasturi dubli și lungime midi, a fost completat de o rochie asortată, tot de la același brand. Ținuta a fost pusă în valoare de o curea din piele care i-a evidențiat talia și de accesorii atent alese.

Accesorii care au făcut diferența

Ca de fiecare dată, detaliile au fost cele care au transformat apariția într-una memorabilă. Prințesa a purtat mănuși elegante marca Cornelia James, cizme din piele întoarsă semnate Ralph Lauren și un clutch rafinat de la Grace Han.

Un element deosebit a fost tocado-ul cu fundă, modelul Meribel, creat de Gina Foster, pe care Kate l-a mai purtat la același eveniment în 2014. Această alegere a adus un aer nostalgic și a subliniat stilul său atemporal.

Pentru un plus de strălucire, Prințesa de Wales a optat pentru cercei cu smaralde și diamante de la Asprey London, completând perfect cromatica ținutei.

Kate Middleton participă la parada de Sfântul Patrick încă din 2012, lipsind doar în câteva ocazii: în 2016, din cauza unei vizite oficiale în India, în 2020, când evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei, și în 2024, în urma unei intervenții chirurgicale.

