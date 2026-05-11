Invadatorii ruși au încercat o nouă ofensivă de primăvară, dar planul lor a eșuat. Dimpotrivă, soldații lui Vladimir Putin au pierdut inițiativa pe front pe fondul întețirii atacurilor aeriene ucrainene pe distanțe lungi și medii, mai ales în spatele liniilor inamice.

Ucraina recuperează teren

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), suprafața ocupată de Rusia în Ucraina s-a micșorat cu aproximativ 120 de kilometri pătrați în aprilie, o pierdere nemaiîntâlnită în decurs de o lună de la contraofensiva ucraineană din vara anului 2023.

Analiștii atribuie acest succes contraatacurilor Forțelor Armate Ucrainene, atacurilor cu drone cu rază medie de acțiune, deconectării forțelor ruse de la terminalele Starlink și perturbărilor legate de funcționarea Telegram în Rusia.

Lawrence Freedman, profesor emerit de studii de război la King’s College London, a numit această evoluție un „punct de cotitură“. Potrivit acestuia, „în unele locuri, totul ar putea începe să se prăbușească” pentru armata rusă.

Pierderi grele în rândurile armatei ruse

În paralel, pierderile lunare ale armatei ruse au ajuns la 35.000 de soldați și au depășit rata de recrutare.

Dacă, până anul trecut, pentru fiecare soldat rus ucis existau doi sau trei răniți, acum Rusia pierde aproape doi morți pentru fiecare rănit, notează The Economist.

Publicația britanică atribuie creșterea numărului de morți în rândurile armatei ruse utilizării pe scară largă a dronelor de tip FPV. Aceste drone provoacă acum circa 80% din victimele de pe front. Înarmate cu explozibili, dronele de tip FPV nu numai că atacă soldații, dar complică serios și evacuarea răniților.

Atacuri în creștere în spatele liniilor inamice

Raza atacurilor cu drone se deplasează treptat mai adânc în spatele Rusiei, notează Lawrence. Potrivit acestuia, atacurile efectuate de ucraineni asupra logisticii și infrastructurii ruse complică din ce în ce mai mult operațiunile ofensive ale soldaților lui Putin.

În martie, Ucraina a depășit Rusia pentru prima dată în privința numărului de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune.

Ținte militare și economice situate chiar și la 2.000 de kilometri de granița cu Ucraina sunt vizate acum în mod frecvent. De fapt, aproximativ 70% din teritoriul Rusiei a ajuns în raza de acțiune a dronelor ucrainene.

Seth Jones, analist senior în domeniul apărării la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, a declarat că aceste atacuri provoacă „daune psihologice” Rusiei.

Principala întrebare este dacă eșecurile Rusiei pe linia frontului și atacurile tot mai puternice asupra infrastructurii indică o scădere a capacității Kremlinului de a continua războiul, subliniază The Economist.

Friedman consideră că multe lucruri vor depinde de lunile următoare și de capacitatea Rusiei de a răspunde la dezvoltarea rapidă a dronelor ucrainene.

Vladimir Putin vorbește despre pace, dar nu inspiră sinceritate

Liderul rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă că, după părerea sa, războiul din Ucraina se apropie de sfârșit și că ar fi dispus să negocieze noi acorduri de securitate în Europa. El l-a propus pe fostul cancelar german Gerhard Schroder ca un potențial partener de negociere între Rusia și Uniunea Europeană.

În opinia ministrului german al Apărării, Boris Pistorius, referirile lui Vladimir Putin la un posibil sfârșit al războiului din Ucraina ar putea fi o nouă diversiune, în scopul distragerii atenției de la slăbiciunea Rusiei.

Putin ar putea pune capăt războiului el însuși dacă ar vrea, a subliniat Pistorius luni, în cursul unei vizite la Kiev. „Și este mereu teama – sper că mă înșel – că e doar o nouă păcăleală, dar nu poate fi exclus”, a adăugat el.

„Cred că Putin încearcă, în fine, să distragă atenția de la propria slăbiciune prin această abordare. În prezent, el nu poate indica aproape niciun câștig teritorial, iar armata sa continuă să piardă părți din teritoriile cucerite”, a conchis ministrul german al Apărării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE