Între acestea se află Dacia Spring, care de fapt e produsă de către constructorul de stat Dongfeng, dar și modele populare de la BYD – cel mai mare producător de mașini electrice din lume sau MG – care e brand englezesc, dar produs în China de către concernul de stat SAIC. Astfel, nu s-ar califica modele ca BYD Dolphin Surf sau BYD Seal, ori MG4.

De asemenea, modele ale altor constructori sunt produse în China, precum Cupra Tavascan – produsă de JAC, sau Mazda 6E – realizată de Changan, în timp ce o serie de modele BMW, dar și altele produse de grupul Geely sub brandurile Volvo, Zeekr sau Lync&Co sunt realizate tot în statul asiatic.

Programul Rabla 2026 are un buget de 300 de milioane de lei pentru persoanele fizice.

România subvenționa chinezii, acum va subvenționa luxul

Excluderea mașinilor produse în afara UE vine după ce presa a scris, inclusiv Libertatea, că banii ajung indirect să subvenționeze economia Chinei și să îngroașe conturile unor companii care doar fac import, fără să ajute economia românească.

Cu toate acestea, excluderea modelelor realizate în China, care de regulă sunt mai ieftine, ajunge la situația paradoxală ca România să subvenționeze luxul.

China este cel mai mare producător de mașini electrice din lume.

Probleme grave în Europa

Constructorii europeni au mari probleme din cauza celor chinezi, care primesc subvenții atât de la guvernul central din Beijing, cât și de la autoritățile locale.

Dacia a demarat recent concedieri colective și are vânzări în scădere, în vreme ce unele fabrici de subansamble s-au închis sau fac concedieri.

Concomitent, China în continuare se bazează pe energia pe cărbune și produce singură 33% din emisiile globale de carbon, în vreme ce întreaga Uniune Europeană și-a accelerat trecerea la energie regenerabilă, care este mai scumpă, și produce singură doar 8% din emisiile globale.

Ce modele se califică

Cu toate acestea, în Uniunea Europeană se produc destule modele electrice produse local, care se pot califica.

Ford Puma Gen-E

Modelul Ford Puma Gen-E este produs de către constructorul american chiar la Craiova, fiind prima și singura mașină electrică realizată în România.

Ford Puma Gen-E galben
Ford Puma Gen-E, prima și singura mașină electrică produsă în România Foto: Shutterstock

Tesla Model Y

Teska Model Y se produce la fabrica de lângă Berlin a constructorului, dar până în acest moment foarte multe unități se importau din China, de la unitatea din Shanghai a grupului auto american.

Tesla Model Y. Foto: tesla.com

Volkswagen ID

Modelele Volkswagen din seria ID se fabrică în Germania. Astfel, pot fi achiziționate modelele ID.3, ID.4 și ID.7. De asemenea, modelul ID.Polo urmează să fie produs în Spania.

Volkswagen ID.3 Foto: volkswagen.ro

Skoda

Variantele electrice ale modelelor Enyaq și Elroq se produc în Cehia de către Skoda.

Skoda Enyaq. Foto: skoda-auto.com

Hyundai și Kia

Grupul Hyundai, care deține brandurile Hyundai și Kia, are la rândul său producție europeană.

Hyundai Kona se produce în Cehia la Nosovice, ca și Ioniq 3, însă modelul Inster se face în Coreea de Sud.

Hyundai Kona. Foto hyundai-motor.ro

Kia produce la rândul său modelul electrice EV2 în Slovacia, la Zilina, ca și EV4.

Renault și Peugeot

Renault produce în Franța, la uzina din Douai, modelele Renault 5 E-Tech și Megane E-Tech, în vreme ce Stellantis produce modelele e-3008 și e-5008 la uzina din Sochaux.

Renault 5 E-Tech. Foto: renault.com

Fiat

Tot din grupul Stellantis, modelele Fiat 500e și Alfa Romeo Junior se produc în Italia. În schimb, modelul electric Grande Panda se face în Serbia și Algeria, care nu sunt în UE.

Fiat 500e. Foto: fiat.com.ro

Opel

Același grup face Opel eCorsa la Zaragoza, în Spania.

Opel eCorsa. Foto: opel.ro

BMW

Producătorul de lux BMW realizează modelele i4, i5, i7 și iX în Germania.

BMW i4. Foto: bmw.cloud

Mercedes

Rivalul Mercedes realizează modelele GLB și EQB în Ungaria, EQA și CLA în Germania, ca și EQS, deși unele versiuni ale acestuia au fost produse și în India și Thailanda.

Mercedes GLB. Foto: mercedes-benz.ro

Audi

Audi realizează Q6 e-Tron în Germania, ca și modelul Q4 e-Tron.

Audi Q6 e-tron. Foto: audi.ro

Volvo

În fine, constructorul suedez Volvo produce modelele EX30, EX40 și EC40 în Belgia la Gent, în timp ce modelul EX60 se face în Suedia.

Volvo EX30. Foto: volvocars.com

Modelul EX90 este produs în Statele Unite, China și Malaezia.

Dacia, prinsă în offside

Nu se cunoaște însă dacă noul program va include și motorizările hibride, astfel că nu se știe dacă Dacia Duster și Bigster, produse la Mioveni, se încadrează în program.

De asemenea, nu se știe situația și pentru modelele produse în Maroc, precum Logan și Sandero, sau cele din Turcia – unde se va produce viitorul model Striker.

