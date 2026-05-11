„Faptul că am aceste cărți la dispoziție îmi înseninează ziua”, a scris bărbatul, care își petrece serile lângă monumentul de război citind. Postarea bibliotecarului care a distribuit mesajul a devenit virală, acumulând peste 70.000 de reacții online.

Un utilizator de socializare a remarcat: „Este atât de minunat! Ceea ce ați făcut aici este mult mai mult decât restaurarea unei bucăți de istorie.” Altul a adăugat: „Asta o face atât de valoroasă.”

In our village next to the pub there is an old phone box which the locals have restored and made it into a help yourself library. Georgia and I are the librarians (our garage is full of books). I have just been up to grab a pint and check the book shelves and found this. pic.twitter.com/lsEJP9lM4D — Jason Westerman #MDANT (@westyjase) May 9, 2026

Vizibil emoționați, locuitorii satului i-au scris bărbatului o felicitare, oferindu-i sprijin și mulțumindu-i pentru cuvintele sale. Inițiativa continuă să inspire și să unească întreaga comunitate.

Și în România există astfel de biblioteci comunitare improvizate, amenajate în spații publice pentru cei care vor să împrumute sau să lase cărți gratuit. Unele funcționează după principiul „ia o carte, lasă o carte”, încurajând schimbul gratuit de volume și lectura în spațiile publice.

O femeie din București a încercat să doneze „cărțile copilăriei”, dar a reușit să deschidă o adevărată bibliotecă la scara blocului în care locuiește în sectorul 6. Sprijinită de administratorul blocului, ea a amenajat rafturile și a pregătit totul, iar acum locuitorii au posibilitatea să împrumute cărți de la scară.

Georgiana Gilescu, o tânără de 35 de ani din Buzău, a transformat un vagon de tren într-un spațiu dedicat lecturii, instalând o minibibliotecă pe ruta TFC București – Buzău – Galați. Inițiativa, complet non-comercială, le oferă pasagerilor acces gratuit la cărți din colecția sa personală.

