Micul „câine-fluture” pe nume Lazare l-a depășit deja pe cel care deținea titlul de cel mai bătrân câine din lume – un Australian Cattle Dog pe nume „Bluey”, care a trăit 29 de ani și 5 luni.

Conform actelor sale oficiale, micul „câine-fluture” are deja peste 30 de ani. Voinicul pitic a ajuns la adăpost la scurt timp după moartea stăpânei sale, înainte de a fi adoptat de o doamnă iubitoare, potrivit Heute.

Veterinarii au confirmat că Lazare nu este nici pe departe la capăt de drum; în afara semnelor tipice de bătrânețe, precum artroza articulațiilor, deficiențele de vedere și pierderea progresivă a auzului, drăguțul ciufulit se simte formidabil pentru vârsta lui.

Reprezentanții adăpostului afirmă că Lazare este o adevărată senzație: deși au mai avut în îngrijire câini care au depășit vârsta de 20 de ani, un exemplar de peste 30 de ani este o premieră absolută.

„O inspecție tehnică a actelor a fost deja demarată de către echipele noastre autorizate”, a declarat purtătorul de cuvânt al asociației. „Primele verificări indică faptul că documentele sunt autentice, iar dacă totul se confirmă, Lazare va deveni oficial cel mai vârstnic câine din istorie.”

În prezent, se așteaptă omologarea oficială din partea Guinness World Records pentru a atesta recordul mondial de longevitate.

