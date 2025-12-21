Dispărut fără urmă în 1997

În iunie 1997, un bărbat pakistanez în vârstă de 31 de ani, pe nume Naseeruddin, în timp ce călătorea în Valea Supat, în regiunea muntoasă nordică a Pakistanului, numită Kohistan, a dispărut într-o

peșteră, de unde nu a mai fost văzut niciodată. A lăsat în urmă o soție și doi copii, iar ani buni, familia bărbatului dispărut a căutat în zonă vreo urmă a lui – în cele din urmă, fără niciun rezultat.

„Familia noastră a depus toate eforturile pentru a-l găsi de-a lungul anilor”, a declarat Malik Ubaid, nepotul decedatului, pentru AFP . „Unchii și verii noștri au vizitat ghețarul de mai multe ori pentru a vedea dacă trupul său poate fi recuperat, dar în cele din urmă au renunțat, deoarece nu a fost posibil.”

După aproape trei decenii, căutarea lui Naseeruddin a ajuns în sfârșit la sfârșit. Pe 31 iulie, un păstor local din vale, pe nume Omar Khan, a descoperit trupul bărbatului dispărut, având încă asupra sa un act de identitate. Dar aceasta nu a fost singura surpriză.

„Ceea ce am văzut a fost incredibil”, a declarat Khan pentru BBC Urdu. „Cadavrul era intact. Hainele nici măcar nu erau rupte.”

A zăcut în gheață 28 de ani

28 de ani, Naseeruddin a zăcut mumificat în gheață. El a trecut printr-un proces rapid de congelare care a protejat apoi corpul de umiditate și oxigen.

Pakistanul găzduiește aproximativ 7.000 de ghețari – cea mai mare cantitate din afara regiunilor polare ale Pământului – și, la fel ca mulți ghețari din întreaga lume, acești giganți de gheață dispar încet din cauza schimbărilor climatice antropogene.

În nordul Pakistanului, schimbările climatice au cauzat o scădere a ninsorilor în regiune, ceea ce a dus la topirea ghețarilor prin creșterea luminii solare directe. Această încălzire nefirească a expus în cele din urmă trupul lui Naseeruddin, permițându-i păstorului care trecea prin zonă să dezlege în sfârșit un mister dureros.

Ghețarii și alte corpuri de gheață, cum ar fi calotele glaciare, sunt practic capsule ale timpului planetare. Oamenii de știință din întreaga lume forează frecvent carote de gheață pentru a măsura evenimentele climatice din trecut, analizând bulele de aer prinse, precum și compoziția izotropă a gheții din jur. De asemenea, acestea pot oferi priviri incredibile asupra trecutului omenirii.

Artefacte încapsulate în gheață

Deși multe artefacte uimitoare au fost găsite încapsulate în gheața glaciară, cea mai faimoasă descoperire înghețată este Ötzi , cunoscut și sub numele de Omul Gheții, care a fost găsit în Alpii italieni în 1991 cu țesuturile moi și organele intacte.

Deși ghețarii sunt uimitori în conservarea țesuturilor moi (oamenii de știință știu chiar și care a fost ultima masă a lui Ötzi), aceștia nu sunt la fel de eficienți ca congelarea criogenică, care poate conserva perfect un organism. Acesta este motivul pentru care Ötzi, precum și alte corpuri de soldați înghețați din Primul Război Mondial, descoperite în 2017, prezintă încă semne de descompunere și deshidratare.

Din păcate, soarta lui Naseeruddin este una împărtășită de mulți exploratori neînfricați care se aventurează la aceste altitudini periculoase și reci. Anul trecut, National Geographic a relatat recuperarea parțială a alpinistului Sandy Irvine, care dispăruse pe Everest acum un secol.

Secțiunea „Schimbări climatice” este susținută de European Climate Foundation. ECF nu a fost implicată în niciun fel în procesul editorial și nu este responsabilă pentru punctele de vedere exprimate în textele apărute în cadrul secțiunii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE