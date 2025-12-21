În același timp, în anul 2026 vor fi menținute unele facilități fiscale pentru persoanele juridice care dețin construcții aflate în domeniul public sau privat al statului.

Școli, spitale, biserici și clădiri din parcurile industriale, pe listă

Aceste prevederi sunt incluse într-un proiect de hotărâre privind modificarea taxelor și impozitelor locale pentru anul viitor.

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri se aplică începând cu 1 ianuarie a anului fiscal, cu condiția ca documentele justificative să fie emise până la 31 decembrie a anului anterior și depuse la autoritățile locale competente până cel târziu la 31 martie.

În caz contrar, scutirea va fi acordată abia de la 1 ianuarie al anului următor, se precizează în proiect.

Printre imobilele pentru care nu se va percepe impozit se regăsesc unitățile de învățământ, spitalele, clădirile din parcurile industriale și lăcașurile de cult, dar și alte categorii stabilite prin actul normativ.

Lista clădirilor din Ploiești pentru care nu se percepe impozit, în 2026

– clădirile aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu excepția spațiilor utilizate pentru activități economice sau de agrement;

– clădirile din domeniul privat al statului, concesionate, închiriate sau date în administrare instituțiilor publice finanțate de la bugetul de stat;

– lăcașurile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute, inclusiv casele parohiale, cu excepția spațiilor folosite în scop economic;

– clădirile funerare din cimitire și crematorii;

– clădirile utilizate de unități de învățământ de stat, confesionale sau private, autorizate sau acreditate, cu excepția celor folosite pentru activități economice;

– clădirile unităților sanitare publice, cu excepția spațiilor destinate activităților economice;

– imobilele în care funcționează cabinete de medicină de familie, conform legii, cu excepția celor utilizate în alte scopuri;

– incubatoarele de afaceri;

– clădirile din parcuri industriale, științifice și tehnologice, cu respectarea legislației privind ajutorul de stat;

– clădirile noi realizate prin proiecte investiționale din industria prelucrătoare, depozitare și logistică, pentru o perioadă de doi ani de la recepția finală a lucrărilor;

– clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau metroului, cu excepția celor utilizate economic;

– clădirile Academiei Române și ale fundațiilor înființate de aceasta, cu excepția spațiilor folosite pentru activități economice;

– clădirile aferente capacităților de producție din sectorul de apărare, în condițiile legislației privind ajutorul de stat;

– clădirile destinate serviciilor de apostilă și supralegalizare, depozitării și administrării arhivelor, precum și cele utilizate de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale.

