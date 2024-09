Reprezentativa României a câştigat cu scorul de 3-1 (1-1) meciul disputat, luni seară, pe stadionul Steaua, în grupa C2 a Ligii Naţiunilor. Pentru țara noastră, primul gol a fost marcat de Valentin Mihăilă, al doilea în minutul 87 de Răzvan Marin, iar ultimul gol a fost înscris de Alex Mitriță după minutul 90.

În tribune, Valentin Mihăilă a avut parte de susținerea iubitei sale, care i-a transmis încurajări pe tot parcursul meciului. Fotbalistul în vârstă de 24 de ani se iubește cu Ami, o tânără originară din Craiova. După ce a urmărit cu sufletul la gură întreaga partidă și s-a bucurat nespus pentru golul înscris de fotbalist, Ami i-a sărit în brațe acestuia la finalul partidei.

Cei doi au fost surprinși la marginea terenului de fotbal îmbrățișându-se. Îmbrăcată în tricoul cu numărul lui, Ami și-a felicitat iubitul în văzut tuturor. Imaginea a ajuns pe Instagram, unde ea a avut și un mesaj pentru Valentin Mihăilă.

„Tu meriți totul și parcă mai mult”, a scris Ami Cohlon în dreptul imagini cu ea și Valentin Mihăilă. După meci, ea a publicat și alte fotografii cu fotbalistul, acesta zâmbește, iar ea îl sărută pe obraz.

Valentin Mihăilă joacă la Parma

În prezent, Valentin Mihăilă evoluează la Parma. „Toată lumea mă întreabă dacă rămân la Parma. Eu am contract cu Parma încă un an de zile, m-am gândit doar să promovăm în Serie A și acum mă gândesc doar la Campionatul European. De trei ani, de când am retrogradat, așteptăm să promovăm.

Este o mândrie să joci la Parma și să joci în Serie A”, a declarat Valentin Mihăilă, în urmă cu câteva luni de zile.

