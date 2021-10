Pe vremea când lucra în Germania, Cătălin Scărlătescu s-a oferit să facă un sos Bechamel pentru Chef-ul de la restaurant. Rețeta o avea de la un bucătar din România, însă situația nu s-a terminat prea bine pentru Scărlătescu. Bucătarul l-a dat afară, iar el nu știa unde a greșit.

„Se întâmpla în Germania, prin 90… eram la primul meu loc de muncă și Chef-ul a cerut un sos Bechamel, eu am făcut exact cum învățasem în țară și am făcut, evident, o tâmpenie”, a declarat el.

„Cert este că am primit un șut și am fost dat afară din bucătărie. Ploua și eu nici nu apucasem să-mi iau geaca pe mine, am umblat o oră prin ploaie în tricou, fără să-mi dau seama unde am greșit. Până când în fața mea a apărut o librărie, am intrat și am găsit standul cu cărți de gătit. Și… surpriză! Sosul Bechamel din cărțile lor era cu totul altul decât cel pe care îl știam eu. Din acel moment, în fiecare lună în ziua de salariu, mi-am cumpărat câte o carte”, a povestit Chef Cătălin Scărlătescu.

Cum cucerește Cătălin Scărlătescu o femeie

Când vine vorba despre a cuceri o femeie, Chef Cătălin Scărlătescu are o armă secretă. Vedeta de la Antena 1 a mărturisit că șoptește la ureche ce vrea, aceasta fiind reteța pentru a cuceri o femeie. El se bazează foarte mult pe sinceritate și nu-i place absolut deloc să fie mințit.

„Eu nu am prea gătit femeilor. Armele mele nu sunt astea. Arma nucleară este gătitul. Dacă nici acolo nu intră în șpagat, fug. (…) Prima și prima dată îi șoptesc unei femei la ureche ce vreau. Rețeta pentru a cuceri o femeie este sinceritatea. Să nu minți.

Poți să omiți lucruri, dar să nu minți”, a povestit Cătălin Scărlătescu într-un interviu acordat pentru Adevărul.

