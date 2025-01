Corina Caragea, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV, a povestit despre experiența mai puțin plăcută pe care a avut-o într-una dintre cele mai populare destinații turistice din lume – Maldive. Deși insulele sunt renumite pentru peisajele spectaculoase și plajele cu apă turcoaz, vacanța vedetei nu a fost nici pe departe așa cum și-ar fi imaginat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Ajunsă în Maldive, Corina a fost întâmpinată de vreme ploioasă și de condiții de cazare sub așteptări. Camerele pe apă, un simbol al luxului în această destinație, nu au fost pe placul său: mobila era veche, toaleta stricată, iar perdelele de la cadă erau vizibil uzate. Mai mult, scara care cobora direct în ocean și rechinii care înotau pe dedesubt au adăugat un plus de disconfort pentru prezentatoare.

„Sunt într-o cameră pe apă, din baie am scară direct în ocean, pe dedesubt trece din când în când un rechin. De două nopți nu dorm de spaima. Aud valurile cum lovesc cu putere, mă uit la vestele de salvare așezate pe dulapul de haine. Pe ele le-am vazut primele de cum am intrat. Dulapul pare de o vârstă cu mine, ca toată mobila din această cameră. Perdeaua de la cadă, îngălbenită de vreme, toaleta stricată, două prize care merg doar uneori, o cutie goală de chipsuri incluse în preț, frigiderul și aerul condiționat huruie cu putere, iar în baie… un crab mișună spre cadă. Nu sunt în 1974 într-o stațiune, la o pensiune de două margarete. Sunt in Maldive, ați uitat? Dar să vă spun cum e de fapt în Paradis”, a povestit Corina Caragea pe blogul său.

Recomandări Sondaj INSCOP. 69,1% dintre români ar vota un candidat naționalist pentru funcția de președinte

„Țeapă mai mare ca această vacanță nu am luat”

Pe lângă condițiile de cazare, prețurile pentru activități și servicii au fost mult peste așteptările sale: 158 de dolari pentru două ore de snorkeling, 116 dolari pentru 15 minute de jetski, 420 de dolari pentru un video de un minut filmat cu drona și 320 de dolari pentru 10 poze. O pizza a costat până la 46 de euro, iar un masaj – 160 de dolari pe oră.

Și a continuat: „Eu în Maldive a doua oară nu știu dacă mai vin. Nici prima nu a fost vreodată în plan, pur și simplu nu m-a atras, îmi părea o destinație seacă, goală, dar am zis că merită sa încerc, sunt totuși norocoasă să pot ajunge acolo. (…) Țeapă mai mare ca această vacanță nu am luat. Și nu mă refer la vreme, aici am avut ghinion. Doar că Instagramul… nu e toată realitatea. Ce am plătit nu are nicio legătură cu ce am găsit aici”.

Cu toate acestea, Corina Caragea recunoaște că Maldive are plaje superbe, atâta timp cât vremea este frumoasă, iar serviciile sunt alese cu grijă. De-a lungul timpului, prezentatoarea a vizitat numeroase destinații exotice și consideră că locuri precum Bali sau Thailanda oferă o experiență mai plăcută și mai accesibilă.

Recomandări Călin Georgescu a pierdut la CEDO în dosarul alegerilor prezidențiale anulate de CCR

Deși vacanța nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, Corina a reușit să profite de câteva momente însorite, pe care le-a împărtășit cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare. Totuși, vedeta nu știe dacă va mai reveni vreodată în Maldive.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News