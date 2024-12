Totul a început când Alina Pușcaș, care e prezentatoare a emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1, i-a trimis un mesaj pe Instagram Octaviei Geamănu, fostei sale colege de trust, în care îi arată un punct din Constituția României.

Alina Pușcaș: „Mi-e silă de ipocrizia asta”

„După ce am dat un mesaj privat Octaviei Geamănu (fostă colegă de trust), care susținea că nici un președinte nu poate schimba cu adevărat de capul lui ceva, și i-am trimis poza din Constituția României, a răspuns ironic și s-a trezit să posteze un reel ironic, în care se prefăcea că nu ne cunoaștem (i-am mai și oferit acum câțiva ani niște hăinuțe de la mine din magazin) și se mai văita de ceva pe acolo. Probabil că nu avea subiect pentru azi, că altfel rămânea la un banal mesaj. Mi-e silă de ipocrizia asta”, a susținut Alina Pușcaș în mediul online.

Și a continuat cu dezvăluirile declarând că pagina ei de Instagram nu a fost spartă, nu postează altcineva în locul ei, așa cum a susținut pe Facebook Octavia Geamănu. „Acelea au fost singurele replici, de azi, dintre noi. Bine că nu mai suntem colege de trust de doi ani! Nu e problemă, am blocat mai multe persoane publice oricum, pentru că nu voiau să renunțe să mă urmărească. Nu vă îngrijorați, contul meu nu este spart”, a mai spus Alina Pușcaș.

Tot ea a le-a arătat fanilor că Octavia Geamănu a purtat ținute de la magazinul ei, când prezenta Observatorul Antenei 1: „Ia uite, de pe vremurile când mai prezenta ea știrile Antenei 1, îmbrăcată într-o ținută de la mine, dar a uitat (ipocrizie sau Alzheimer). Și acum încearcă să convingă lumea că am contul spart, ca să nu mă mai urmărească”.

Replica Octaviei Geamănu

În schimb, Octavia Geamănu a susținut că cineva i-a spart contul Alinei Pușcaș, că vedeta n-ar fi avut asemenea reacție. „Am și eu nevoie de ajutorul vostru, dacă e cineva aici care o cunoaște de undeva pe Alina Pușcaș, care, pe vremuri, prezenta o emisiune la Antena 1, «Te cunosc de undeva», nu știu dacă o mai prezintă, că eu nu m-am mai uitat de vreo doi ani la Antena 1.

Și oricum, la emisiunea aia nu m-am uitat niciodată, pentru că nu este genul meu. Dacă o cunoaște cineva, să o anunțe că eu cred că i-a fost spart contul de Instagram. De ce? Pentru că noi nu suntem prietene, nu am nici numărul ei de telefon, nu am pe cine să sun, pentru că nu mai vorbesc cu nimeni din Antenă, așa că m-am decis să anunț aici.

M-am trezit cu un mesaj pe Instagram de la ea și mă întrebam de ce mi-ar scrie mie Alina așa ceva… nu suntem prietene, însă i-am răspuns”, a explicat Octavia Geamănu.

„Ultima ei postare este de-a dreptul deplasată”

Deranjată de comentariile făcute de Alina Pușcaș, Octavia Geamănu a explicat că nu are nicio prietenie cu vedeta, în schimb, ea a susținut că i-a purtat hainele doar pentru a i le promova, la sfaturile stilistei de acea vreme de la Observatorul Antenei 1. „Nu am experimentat niciodată o situație atât de neplăcută, dar Alina Pușcaș a oferit acest prim moment. Rog PR-ul Antenei să gestioneze situația, pentru că ceea ce se întâmplă acum este greu de înțeles. Am explicat clar contextul în clipul anterior.

Primesc screenshot-uri pe WhatsApp de pe contul ei, însă vreau să subliniez că nu suntem prietene, nu o urmăresc și nu am fost niciodată interesată de activitatea ei. Cu toate acestea, ea pare a fi la curent cu postările mele, din moment ce mi-a scris. Ultima ei postare este de-a dreptul deplasată. În imaginea respectivă, menționasem clar, încă de la momentul postării, că ținuta fusese adusă de stilista Observatorului pentru a promova brandul ei prin marketingul trustului, conform practicilor de atunci.

Toate ținutele aduse de stiliști erau returnate, așa cum am procedat și de această dată. Insistența ei că mi-a oferit-o drept cadou este complet nefondată. Mi-am cumpărat câteva ținute, iar la rugămintea stilistei, pentru a o ajuta cu promovarea brandului, am adăugat propoziția de la final. Înțeleg dorința de a-și promova brandul, însă această abordare este nepotrivită. Așa cum am spus, nu mi-am asociat imaginea cu lucruri de valoare scăzută, și nici nu o voi face. Este trist să văd cum astfel de momente scot la iveală ce e mai puțin plăcut în oameni”, a mai spus Octavia Geamănu, care a șters de pe rețelele de socializare postările care aveau legătură cu cearta cu Alina Pușcaș.

