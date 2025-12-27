Iată însă că după o pauză destul de lungă, „Groapa” a revenit pe VOYO cu sezonul 2, iar publicul a primit cu mare entuziasm decizia celor de la PRO TV.

Răzvan Oprea și-a caracterizat personajul din „Groapa”

Răzvan Oprea, cel care îi dă viață lui Beni în serial, a vorbit cu Libertatea despre cât de greu sau de ușor i-a fost să intre în pielea personajului său, dar și cum evoluează relația cu Franco, șeful său, care este interpretat de Emilian Oprea.

„Beni e din ce în ce mai bine, să știi. Beni a evoluat! Cred că sezonul ăsta are mai mult Beni. Și asta este bine și pentru fanii lui Beni, și pentru mine, și cred că, în general, pentru «Groapa». Pentru că este un personaj, un arhetip urban, fără de care nu poți să vorbești de lumea interlopă. Este un țuțăr (n.r. – persoană ușor manevrabilă) care uneori este extrem de important nu pentru că aduce lumea asta a infractorului mărunt, a locotenentului mărunt, a unui om «șmecher», dar cred că am reușit cu Beni să aduc ceva mai mult decât atât: loialitatea, o anumită candoare, o anumită naivitate și candoare de care e foarte mare nevoie într-o lume a crimei. Adică un fel de personaj adevărat, viu și foarte empatic. E nevoie de așa ceva.

E un tip de personaj pe care îl știu foarte bine, pentru că am copilărit într-un cartier mărginaș din București și cunosc lumea asta foarte bine. Am copilărit în Sălăjan și cunosc bine ce înseamnă Beni și am avut de-a face cu mulți din ăștia. Îi știu pe dinafară. Și da, râdem, ne mai amuzăm, îți dai seama, că n-ai cum fără asta.

O să vezi că e un twist important spre final și e bine să vă uitați, ca să vedeți ce se întâmplă până la capăt. Eu sunt cu Franco, îl susțin în orice, dar și Franco ăsta mai greșește și câteodată un personaj ca Beni poate să te tragă de mânecă și să te ducă pe un drum bun. Și cred că Franco fără Beni și Beni fără Franco nu există. Sunt «Frații Petreuș»”, a spus Răzvan Oprea în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Actorul a vorbit și despre mesajele pe care le primește de la fani de când a apărut în „Groapa” și i-a dat viață lui Beni.

Ce îl roagă fanii pe Beni

„A fost o pauză lungă, sperăm acum să le legăm până la sezonul 25-30, să le legăm pe toate. (n.r. – râde) Dar, lăsând gluma la o parte, n-am știut sigur dacă se mai face. Și am trăit cu regretul ăsta pe care mi l-au transmis și foarte mulți fani ai personajului și ai serialului pe Instagram. Primeam tot timpul întrebări: «Când se face?». Nu știam ce să le spun, că nu știam dacă se va mai face sau nu. Dar după, când am aflat că se va face sezonul 2 și oamenii au văzut asta, s-a produs un val din ăsta așa… Mai ales în spatele personajului meu. În ceea ce mă privește pe mine, eu nu pot să știu vibe-ul pentru fiecare personaj în parte. Eu primesc doar ce vine spre Beni, cumva: «Bravo, sunteți minunați», «Bravo, Beni»… Eu primeam doar astea cu Beni.

Mă sună foarte mulți băieți și fete să le spun «La mulți ani» din partea lui Beni, de ziua lor. Asta e principala chestie! M-a sunat un tip, un băiat de vreo 17 ani, să vin să-l bat la școală pe un coleg de-al lui care-i făcea probleme… Deci personajul a prins foarte bine și mai ales la tineri. Dar nu numai la tineri! Mai ales segmentul ăsta 15-30 de ani sunt fani și ai serialului, dar mai ales ai personajului. Cât am putut eu să simt, că spre mine astea vin”, a încheiat Răzvan Oprea dialogul cu Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE