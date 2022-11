Roxana Hulpe este însărcinată în 6 luni și va avea o fetiță. Prezentatoarea de la PRO TV a povestit cum și-a anunțat soțul că vor deveni părinți. Vedeta a mărturisit că și a fost surprinsă când a făcut testul de sarcină și a văzut că este însărcinată, pentru că avea niște probleme de sănătate care îngreunau procesul de a deveni mamă.

„A fost ceva de genul: el, cu ochii în lacrimi, «ies la o plimbare pe plajă, revin!». S-a și întors. Hahaha! Pe 1 iunie anul acesta, de ziua mea de naștere, am organizat o petrecere la mare, în Constanța, pe plajă, cu toți oamenii dragi mie. Am purtat o rochie albă lungă, o prietenă mi-a adus o coroniță cu flori albe, totul era minunat. Invitații ne felicitau pentru petrecere, părea că e o mini nuntă și s-a glumit mult pe această temă. La miezul nopții, când am primit tortul și am suflat în lumănări, mi-am zis în gând: «Doamne, poate anul acesta vine un bebe!». Apoi, am dansat până la răsărit desculță și am sărit încontinuu.

Următoarele două zile la plajă, am rămas în gașca restrânsă, iar prietenele mele glumeau că am putea organiza și un baby shower acum. Această idee a venit de nicăieri, nu ne propuseserăm verbal niciuna să avem copii în următoarele zile, era un plan pe următoarele luni bune.

Recomandări Preotul Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni, filmat când lovește o femeie. Poliția anchetează cazul | VIDEO

Pe 3 iunie însă, am simțit nevoia să fac un test de sarcină, pur și simplu asta am simțit, deși știam că e aproape imposibil, eu având și niște probleme. Zis și făcut: pozitiv. Eram la masa de prânz într-un local din Mamaia, evident că nu m-am abținut, soțul meu vorbea la telefon și i-am așezat testul în față. S-a blocat, a tras niște aer proaspăt de pe plajă singur, iar ce a urmat a fost un val de bucurie și dragoste. Așa a fost să fie, la 48 de ore de la suflatul în lumânări, dorința avea deja formă clară”, a declarat Roxana Hulpe pentru VIVA!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Prezentatoarea TV așteaptă cu mare nerăbdare să își țină fetița la piept. Roxana Hulpe este foarte atentă cu sarcina și așteaptă momentul în care își va cunoaște copilul. Vedeta de la PRO TV nu s-a documentat foarte mult despre creșterea copilului, pentru că vrea să trăiască aceste clipe în modul ei. De asemenea, Roxana a precizat că își dorește să se întoarcă repede la muncă după ce va naște.

Recomandări E.ON cere banii în avans pentru factura de gaze pe decembrie. O parohie din Iași este somată să plătească peste 10.000 de lei în 10 zile

„Zi de zi fac fac acest exercițiu. Încerc să mi-o imaginez, deși îi văd deja trăsăturile la ecografii nu pot să îmi dau seama cum va arăta. Simt însă deja o dragoste uriașă. Este fantastic cum se formează această legătură între noi, și nu de puține ori am tendința de a îmbrățișa locul în care ea crește și îmi dau lacrimile. Simt cum mă responsabilizează zilnic, eu fiind până acum la pas cu libertatea, nefăcutul planurilor și, în general, o răzvrătită.

„Am de gând să mă întorc repede la muncă și la viața socială pe care o aveam și înainte”

Am de gând să mă întorc repede la muncă și la viața socială pe care o aveam și înainte. Mă văd mult cu ea după mine, fără temeri. Aș vrea să crească între oameni. Una peste alta, cred că va fi frumos tare, îmi doresc doar să o văd sănătoasă, pentru că, din acel moment, ne învățăm una pe alta ce e cu viața asta, important e să ne bucurăm de fiecare moment și să nu cădem în capcana panicii. Deseori îi zic mamei, dar le spun și prietenelor să mă atenționeze dacă o voi lua razna din cauza panicilor la un moment dat.

„În ochii altor viitoare mame, aș putea fi total iresponsabilă”

Tocmai de aceea nu m-am documentat foarte mult, deși nu îmi stă în fire, pentru că la muncă documentez zilnic subiecte pentru că vreau să fiu stăpână pe mine; de această dată, îmi place mai mult să cer informatii și să ascult din experiențele prietenelor mame și să las să mă surprindă noua postură. În ochii altor viitoare mame, aș putea fi total iresponsabilă pentru că nu adun informații și agende cu planuri, că nu am nicio carte de bebeluși ori parenting, dar asta sunt acum și simt că e bine. Nu cred că există o rețetă perfectă”, a mai spus vedeta.

FOTO: Facebook, VIVA!

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A pierdut toți banii, apoi a luat-o de la capăt. Recunoaște că folosea anumite metode pentru a face clienții dependenți de ruletă. Neașteptat cu ce se ocupă fiul și soția lui

Playtech.ro Apare O NOUĂ RUSIE! Ţara e în plină transformare, e o lovitură mare pentru Vladimir Putin

Viva.ro Fulgy a fost condamnat DEFINITIV la închisoare. Sentința este definitivă

Observatornews.ro Ucraineanul cu cea mai mare avere anunţă o investiţie uriaşă în România. Mai multe comune se pregătesc să se îmbogăţească

Știrileprotv.ro Caz rar în România. Două surori s-au născut exact în aceeași zi, în ani diferiți | GALERIE FOTO

FANATIK.RO Şase zodii cu succes în dragoste în 2023. Leii simt din nou fiorii pasiunii

Orangesport.ro 300 de ani de închisoare! Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". Ce făceau părinţii ei

HOROSCOP Horoscop 10 noiembrie 2022. Taurii au la dispoziție o zi generoasă, care îi invită să fie și ei mai cumsecade și mai binevoitori cu cei din jur

PUBLICITATE Black Friday Alert: 5 piese în tendințe, LA REDUCERE